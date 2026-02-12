Ai trimis Formularul 230? Pr. Nicolae Crîngașu enumeră lucrările care mai sunt de făcut la Catedrala Națională

Părintele Nicolae Crîngașu, consilier patriarhal coordonator la Sectorul monumente și construcții bisericești al Administrației Patriarhale, a enumerat recent, la Radio Trinitas, ce lucrări mai sunt de făcut la Catedrala Națională.

„În momentul acesta mai avem destul de mult de lucru, dar ne bucurăm și mulțumim Domnului din toată inima”, a spus consilierul patriarhal.

„Mai avem în toată catedrala, în tot naosul și pronaosul și foaierul, de făcut instalația electrică de încălzire în pardoseală și pardoseala finită, care și ea va fi din marmură, așa cum avem și pe solee și în Sfântul Altar”, a explicat coordonatorul lucrărilor de la Catedrala Națională.

„Tot în catedrală mai avem de pictat o mare parte din pereții pronaosului și ai cafasului, unde cântă corul.”

Amenajarea paraclisului de la subsol

Părintele Nicolae Crîngașu a mai precizat că este încă mult de lucru la „Peștera Citadină a Sfântului Andrei”, după cum Patriarhul României a numit spațiul subteran din fața Catedralei Naționale.

Este vorba despre un spațiu polivalent în care va fi amenajat un paraclis închinat Sf. Ioan Iacob de la Neamț, Noul Hozevit, care a pustnicit și el într-o peșteră din Țara Sfântă.

Spațiul destinat paraclisului are 70 de metri lungime și 25 de metri lățime, dimensiuni aproximativ egale cu suprafața la sol a Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Părintele Patriarh Daniel a precizat recent că Liturghia din zilele săptămânii ar putea fi oficiată în acest spațiu liturgic, iar cea duminicală și cea de la praznicele mari în catedrala propriu-zisă.

Părintele Nicolae Crîngașu a mai menționat că sunt necesare și lucrări de finisare la cele patru porticuri supraterane din curtea catedralei, precum și la turnurile din față. Acestea necesită tencuire exterioară, elemente decorative din piatră și ancadramente la ferestre.

În această perioadă, când se depun declarațiile fiscale pentru anul 2025, o modalitate importantă de susținere este trimiterea Formularului 230, prin care se poate redirecționa 3,5% din impozitul pe venit către Catedrala Națională.

