Patriarhul României îndeamnă la sprijin pentru finalizarea picturii Catedralei Naționale

Patriarhul Daniel a îndemnat, la finalul Sfintei Liturghii din Duminica Ortodoxiei, săvârșite la Catedrala Patriarhală, la sprijinirea lucrărilor de pictură în mozaic ale Catedralei Naționale.

Preafericirea Sa a explicat că, deși pictura Catedralei Naționale a fost sfințită în forma realizată până în acel moment, lucrările nu sunt încă încheiate.

„Mai sunt, însă, părți din Catedrală care au fost acoperite cu pânză, pe care era pictat provizoriu chipul sfinților sau reprezentări din Sinoadele Ecumenice”, a spus Patriarhul Daniel.

De asemenea, Patriarhul României a menționat că mai sunt de pictat și alte spații: „Mai sunt unele icoane de pictat în pronaos și, în mod special, trebuie pictați pereții Paraclisului Catedralei Naționale care se află la demisolul lăcașului de cult”.

„Mai sunt, de asemenea, câteva icoane de pictat cu chipul sfintelor femei românce care au fost canonizate anul trecut”, a adăugat Preafericirea Sa.

Ajutor financiar

Patriarhul Daniel a adresat un apel direct credincioșilor:

„Vă rugăm ca, atunci când aveți posibilitate, dumneavoastră și prieteni și cunoștințe, rând pe rând, să îi îndemnați să ofere un ajutor financiar, după posibilități, pentru pictura Catedralei”.

În încheiere, Preafericirea Sa a mulțumit tuturor celor implicați în viața Bisericii și a subliniat că adevărata frumusețe a unui lăcaș de cult este dată de credincioșii care se roagă împreună.

Lucrările continuă

Părintele Nicolae Crîngașu, consilier patriarhal coordonator la Sectorul monumente și construcții bisericești al Administrației Patriarhale, a enumerat recent ce lucrări mai sunt de făcut la Catedrala Națională.

„Mai avem în toată catedrala, în tot naosul și pronaosul și foaierul, de făcut instalația electrică de încălzire în pardoseală și pardoseala finită, care și ea va fi din marmură, așa cum avem și pe solee și în Sfântul Altar”.

„Tot în catedrală mai avem de pictat o mare parte din pereții pronaosului și ai cafasului, unde cântă corul”, a explicat coordonatorul lucrărilor de la Catedrala Națională pentru Radio Trinitas.

Cum poți ajuta?

O modalitate importantă de susținere este trimiterea Formularului 230, prin care se poate redirecționa 3,5% din impozitul pe venit către Catedrala Națională. Află cum să completezi și să trimiți formularul, până cel târziu în 25 mai 2026.

Credincioșii mai pot ajuta la finalizarea picturii în mozaic și la alte lucrări adiacente ale Catedralei Naționale prin următoarele metode:

Online, direct pe site-ul pictamcatedrala.ro , selectând unul dintre cele două butoane, care vă vor direcționa spre secțiunea de plată cu cardul în moneda aleasă de dumneavoastră, LEI sau EURO.

, selectând unul dintre cele două butoane, care vă vor direcționa spre secțiunea de plată cu cardul în moneda aleasă de dumneavoastră, LEI sau EURO. Direct la orice unitate de cult din cadrul Bisericii Ortodoxe Române urmând a primi chitanță personalizată cu mențiunea „Pentru pictura Catedralei Naționale”.

Prin SMS la 8822 cu mesajul Pictura în valoare de 2 EUR (nu se aplică TVA) valabil în: Vodafone, Orange și Telekom.

Prin depunere de numerar sau virament bancar în următoarele conturi BCR ale Patriarhiei Române:

Cont pictura în lei: RO91RNCB0075004895030395

Cont pictura în euro: RO64RNCB0075004895030396

Cont pictură în dolari: RO26RNCB0075004895030110

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene