Noi imagini cu mozaicul Catedralei Naționale – Martie 2026 | Galeria Foto

Vă invităm să vedeți câteva imagini realizate astăzi la Catedrala Națională din București.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Agenția de știriBasilica.ro
Vă invităm să vedeți câteva imagini realizate astăzi la Catedrala Națională din București.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Centrul de detenție pentru tineri și minori de la Tichilești, județul Brăila, a găzduit duminică o nouă ediție a evenimentului „Duminica Părinților și a Copiilor”, menit să reafirme importanța familiei, a reconcilierii și a speranței…
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