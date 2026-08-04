Preoți pensionari, distinși de IPS Ioachim: A da toată viața lui Hristos înseamnă a merge împreună cu El

Un număr de 22 de preoți pensionari din Protopopiatul Bacău au fost distinși duminică, la Biserica „Învierea Domnului” din municipiu, de Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului. Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a explicat sensul slujirii clericale: „A da toată viața lui Hristos înseamnă a merge împreună cu El”.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a arătat că întreaga slujire preoțească este un drum al jertfei și al învierii, inspirat de însăși lucrarea Mântuitorului Hristos.

„Viața noastră este un urcuș către Paște și bineînțeles că este și o cruce. Și fiecare trebuie să urce, și de aceea vă dau sfat, ca fiecare să urce pe propria golgotă pentru a ajunge să se răstignească împreună cu El, să fie îngropat împreună cu El, pentru a învia împreună cu El”.

Misiunea preotului în comuniune cu Hristos

Pornind de la Evanghelia Duminicii a 9-a după Rusalii, Înaltpreasfinția Sa a explicat semnificația corăbiei în care se aflau Sfinții Apostoli, ca fiind imaginea Bisericii, în care preoții își desfășoară lucrarea împreună cu Hristos: „Orice facem, nu împlinim în nume personal, ci în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”.

„În orice acțiune pe care o facem în numele lui Dumnezeu, este prezent Dumnezeu care Își exprimă prin noi faptele bune pe care le împlinim. Să nu ne atribuim nicio faptă bună, pentru faptul că ea nu este a noastră. Orice bine aparține Binelui suprem, care este Hristos”.

„Dacă ai făcut fapte bune și dacă îți amintești de tot trecutul tău și acela este bun, pozitiv, atunci trebuie să te rogi ca Dumnezeu să se recunoască în faptele, în cuvintele, în lucrurile pe care le-ai făcut spre slava Sa în această lume”, a mai adăugat Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Mărturii la final de slujire

În numele preoților pensionari, părintele Constantin Tomozei, fost protopop de Bacău, a evocat momentele dificile traversate de slujitorii Bisericii înainte de 1989, comparând acea perioadă cu o corabie aflată în mijlocul furtunii: „Când am început activitatea preoțească eram cuprinși de valuri, de furtunile tinereții, dar totuși aveam o educație a teologiei vieții”.

„Eu am prins valurile și înainte de Revoluție, și dacă nu aveai înțelepciunea necesară, nu puteai să se descurci, nu puteai să fii sfătuit de episcopul locului, să înfrunți valurile acestei vieți și misiuni preoțești”.

La rândul său, fostul protopop de Buhuși, părintele Vasile Cozma, a evidențiat rolul experienței acumulate de clericii ajunși la vârsta pensionării și importanța rămânerii lor în comuniunea liturgică a Bisericii.

„Suntem aici generația preoților care am prins și vremurile dinainte și după, și avem o bogată experiență de viață, putem să spunem și celor mai tineri din experiența și din trăirile noastre. Am fost și noi cu urcușurile și căderile noastre, cu realizările și neîmplinirile noastre”.

La încheierea evenimentului, Arhiepiscopul Ioachim le-a oferit celor 22 de preoți pensionari diplome de onoare și daruri, în semn de recunoștință pentru activitatea desfășurată.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului