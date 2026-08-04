Mitropolitul Ioan a primit titlul de Cetățean de Onoare al Timișoarei: Un adevărat părinte duhovnicesc al cetății

Mitropolitul Ioan al Banatului a primit luni titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara. În discursul de Laudatio rostit cu acest prilej, academicianul Ioan Păun Otiman l-a descris pe ierarh drept „un adevărat părinte duhovnicesc al cetății”.

Decernarea a avut loc în cadrul ședinței festive a Consiliului Local organizate cu prilejul Zilei Timișoarei la Filarmonica Banatul. Academicianul Ioan Păun Otiman a prezentat principalele repere ale vieții și slujirii Mitropolitului Banatului, de la formarea sa până la activitatea desfășurată în fruntea Arhiepiscopiei Timișoarei și a Mitropoliei Banatului.

„Acordarea titlului de Cetățean de Onoare Înaltpreasfinției Sale reprezintă o recunoaștere firească a unei vieți așezate, trăite cu smerenie, dăruire și dragoste creștinească, în slujirea semenilor, a Bisericii, a orașului nostru și a valorilor sale creștine și naționale”.

„Înaltpreasfinția Sa a devenit mai mult decât un lider religios al Timișoarei. Într-un oraș multicultural, multietnic și pluriconfesional cum este Timișoara, Părintele Mitropolit Ioan a cultivat aceste valori prin dialog, deschidere și respect reciproc”, a adăugat acad. Ioan Păun Otiman.

Alături de oamenii vulnerabili

De asemenea, academicianul a evidențiat implicarea constantă a ierarhului în sprijinirea persoanelor vulnerabile și a instituțiilor sociale, precum și în viața academică și culturală din Municipiul Timișoara.

„Părintele Mitropolit, nu de puține ori, își lasă frumoasele veșminte liturgice pentru a îmbrăca haina simplă, coborând în stradă și ajutând așezămintele sociale cu medicamente, alimente, haine, aparatură și materiale medicale. Își sărbătorește onomastica și zilele de sărbătoare nu la Mitropolie, ci alături de oamenii străzii, în penitenciar sau la spital”.

„Înaltpreasfinția Sa este implicat activ în viața academică și culturală a Timișoarei. A consolidat parteneriatul dintre Biserică, filiala Academiei Române, universități, școli și instituțiile de cultură, a promovat neobosit educația religios-morală a tinerilor și păstrarea patrimoniului spiritual național, publicând numeroase volume, studii, articole, prefețe și conferințe”, a subliniat acad. Ioan Păun Otiman.

Să declarăm Timișoara Cetate de Onoare a României

Mitropolitul Banatului a mulțumit lui Dumnezeu și comunității timișorene, evocând cu emoție primii ani în care a ajuns în Banat și dorința de a sluji orașul.

„Unul dintre primele gânduri pe care le-am avut după ce am venit aici a fost legat de faptul că am aflat că principalul ctitor și promotor al construirii Catedralei Mitropolitane a fost tot un bihorean, în jurul anului 1936. Atunci mi-am spus: dacă un bihorean a avut inițiativa ridicării acestei catedrale, eu, ca bihorean, ce aș mai putea face pentru Timișoara? Și m-am rugat: Doamne, ajută-mă să ridic și eu o catedrală a suferinței!”.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a explicat că această dorință s-a concretizat în susținerea proiectului viitorului Institut Regional de Oncologie, pe care l-a descris ca pe un „institut al suferinței, dar, în același timp, și un loc al speranței și al bucuriei pentru toți cei care vor fi tratați acolo”.

„Eu zic să declarăm astăzi, într-o zi festivă, de bucurie a cetății, Timișoara Cetate de Onoare a României. A fost declarată cetate-martir, dar eu spun să mai adăugăm o stea în aureola acestei cetăți și să o declarăm Cetate de Onoare. Vă declar pe fiecare dintre dumneavoastră cetățeni de onoare ai acestui oraș”, a spus la final Înaltpreasfinția Sa.

Ziua Timișoarei este celebrată în 3 august, în amintirea momentului din 1919 când Banatul s-a alăturat României întregite. Regiunea a fost ultima mare provincie istorică integrată în statul român după Marea Unire.

Foto credit: Mitropolia Banatului