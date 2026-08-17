Episcopul Italiei despre Maica Domnului: Este neobosită mijlocitoare pentru mântuirea tuturor oamenilor

„Este cea mai râvnitoare, compătimitoare și neobosită mijlocitoare pentru mântuirea tuturor oamenilor”, a spus sâmbătă Episcopul Siluan al Italiei despre Maica Domnului.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la hramul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului”, aflată în incinta Centrului Eparhial din Roma, care a aniversat 18 ani de la înființare.

Pornind de la Evanghelia sărbătorii, ierarhul a explicat că deși textul biblic nu relatează direct momentul adormirii, acesta arată modelul ascultării cuvântului dumnezeiesc: „A făcut ca în ea să se împlinească rostul și lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu”.

„Dintru începuturile existenței ei, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu S-a arătat împlinitoarea cuvintelor pe care noi le-am auzit în Evanghelie”.

Deplina ascultare față de Dumnezeu

Pornind de la răspunsul Fecioarei Maria la Buna Vestire, Preasfințitul Părinte Siluan a arătat expresia unei încrederi totale în Dumnezeu: „Maica Domnului ascultătoare s-a făcut dintru început. S-a născut prin rugăciune, care a biruit rânduiala firii, că părinții ei erau în vârstă, când s-a zămislit și s-a născut. Apoi la vârsta de trei ani vine la templu”.

„Aici este miezul credinței, încredere deplină, încredințare deplină în Dumnezeu. Totală încredere în ceea ce spune Dumnezeu”, a spus Episcopul Italiei.

Totodată, ierarhul a subliniat că Sfânta Fecioară Maria a rămas alături de Hristos până la Cruce și a primit în tăcere și smerenie toate cele rânduite.

„Poartă toată această taină până la moartea Mântuitorului și până la propriei moarte. O poartă înlăuntul ei cu mare smerenie, dar și cu credincioșia aceasta dusă până la capătul existenței ei, fără pretenții de primație în Biserică”.

Maica Vieții, mijlocitoare pentru lume

Preasfinția Sa a arătat că Maica Domnului „gustă moartea așa cum de bunăvoie, așa cum și Fiul ei o gustă și în același timp gustă bucuria învierii în brațele Fiului său”.

De asemenea, Episcopul Italiei a evidențiat lucrarea Maicii Domnului pentru întreaga lume: „Neîncetat mijlocește înaintea Fiului ei ca lumea să se mântuiască, ca lumea să se izbăvească de rău, ca să iasă din frământarea aceasta”.

„Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este prima, mijlocitoare, purtătoare a acestui gând, a acestei rugăciuni, a acestei doriri ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoașterea adevărului să vină”.

Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Roma a fost înființată în anul 2008 și este condusă de monahia Maria, stareța așezământului. Aflată în incinta Centrului Eparhial, lăcașul de cult constituie un important reper al vieții duhovnicești a comunității românești din capitala Italiei.

Foto credit: Episcopia Italiei