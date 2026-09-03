Parohia ortodoxă română din Ladispoli, Italia, va avea propriul centru socio-cultural

Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Ladispoli, Italia, a lansat o invitație de participare la licitație pentru primul lot de lucrări al viitorului Centru comunitar socio-cultural destinat românilor din localitate.

Viitorul centru comunitar este gândit ca un spațiu destinat întâlnirilor, activităților educaționale și culturale, precum și proiectelor sociale adresate românilor din Ladispoli și din împrejurimi.

Proiectul beneficiază de finanțare din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, instituție care susține inițiative dedicate păstrării și promovării valorilor spirituale, culturale și identitare ale comunităților românești din afara granițelor țării.

Potrivit anunțului publicat de Episcopia Italiei, licitația vizează executarea primului lot de lucrări, în timp ce etapele ulterioare ale construcției vor face obiectul unor proceduri distincte. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 8 septembrie 2026, ora 24:00.

Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Apostol Andrei și Sfinții Mucenici de la Niculițel” din Ladispoli a fost înființată oficial în 15 iulie 2001.

Prima Sfântă Liturghie a fost oficiată în 15 august 2001, într-o capelă a Bisericii Catolice „Sacro Cuore di Gesù” din Ladispoli. Din anul 2003, comunitatea își desfășoară activitatea liturgică în spațiul oferit de Parohia Catolică „Santissima Annunziata” din localitate.