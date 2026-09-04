Bursa Mitropolit Gurie Grosu: Mitropolia Basarabiei vine în ajutorul elevilor din medii defavorizate

Mitropolia Basarabiei a înființat Bursa „Mitropolit Gurie Grosu” prin care vine în ajutorul elevilor cu rezultate bune la învățătură, dar cu posibilități materiale limitate.

Decizia a fost luată miercuri în cadrul ședinței Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Chișinăului, prezidată de Mitropolitul Antonie.

„Prin acest program, Arhiepiscopia Chișinăului își propune să sprijine elevii și studenții merituoși în continuarea și aprofundarea studiilor, oferindu-le șansa de a-și valorifica darurile în folosul Bisericii și al societății”, transmite Mitropolia Basarabiei.

Numele bursei a fost ales după primul mitropolit al Basarabiei, care a acordat o atenție deosebită școlii, culturii teologice și formării tinerilor.

În cadrul ședinței a fost analizat și calendarul evenimentelor misionare, culturale și educaționale care vor fi organizate în lunile următoare. Printre proiectele aflate în pregătire se numără o conferință dedicată Anului omagial al pastorației familiei creștine.