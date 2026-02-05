Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Consiliul Național Bisericesc, întrunit la București: Patriarhul Daniel a prezentat raportul anual de activitate al Bisericii

Consiliul Național Bisericesc s-a întrunit miercuri la Reședința Patriarhală din București. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat raportul de activitate al Bisericii Ortodoxe Române pentru anul 2025.

Povestea de dragoste și credință a unui tată a șase copii care are nevoie de ajutorul nostru

Grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale este ca o mare familie. Recent, Arhid. Mihail Bucă, fondatorul și dirijorul grupului, a demonstrat că și Grupul psaltic de copii Tronos Junior face parte din familia Tronos – inclusiv părinții micilor psalți.

Icoanele sfintelor recent canonizate se găsesc atât online, cât și la punctul mobil de vânzare de pe Dealul Patriarhiei

În preajma proclamării canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă, icoanele lor litografiate pot fi achiziționate atât online, cât și din magazinele Arhiepiscopiei Bucureștilor. Un punct mobil de vânzare a fost deschis pe Dealul Patriarhiei.

Numai dragostea părintească face din copil om: Un preot maramureșean explică de ce construiește centre pentru familii

Părintele Ioan Ardelean, parohul comunității din Desești (județul Maramureș), a spus într-un interviu că un copil are nevoie, în primul rând, de dragoste părintească și din acest motiv s-a implicat în realizarea de proiecte pentru familiile în dificultate.

Trinitas TV se află pe locul al șaselea în lista CNA: Este în topul celor mai urmărite posturi tematice din România

Trinitas TV se află pe locul al șaselea în lista must-carry publicată de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). Este în topul celor mai urmărite posturi tematice din România și cel mai bine clasat canal de televiziune cu profil religios.

