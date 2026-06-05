Așezământul de la Hârja, 20 de ani de la înființare: Arhiepiscopul Ioachim a sfințit noul centru rezidențial

Ansamblul social-medical pentru vârstnici de la Hârja a aniversat, în perioada 2-4 iunie, 20 de ani de la înființare. Cu acest prilej, Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului a sfințit noul Centru Rezidențial Medico-Social.

Evenimentele au reunit reprezentanți ai Bisericii, autorități și colaboratori ai instituției.

Înaltpreasfinția Sa a arătat importanța instituției în viața comunității: „Deși au trecut 20 de ani de când am binecuvântat înființarea acestei instituții, multe lucruri frumoase s-au întâmplat”.

Părintele Ilarion Mâță, consilier eparhial și director al așezământului, a subliniat că aniversarea este „un moment istoric”, evidențiind continuitatea unei lucrări desfășurate timp de două decenii în sprijinul persoanelor vulnerabile.

„Nu este ușor să fii zi de zi, cu timp și fără timp, în această preocupare față de persoanele vârstnice care sunt foarte vulnerabile, dar am încercat, din mila lui Dumnezeu, să împlinim lucrarea Bisericii și poruncile Domnului”, a declarat părintele consilier eparhial pentru Trinitas TV.

Iubire jertfelnică

După slujba de sfințire au fost deschise lucrările Simpozionului Național „Tradiție și continuitate la așezământul de la Hârja. 20 de ani de slujire neîntreruptă a vârstnicilor vulnerabili”.

În cadrul evenimentului, Părintele Ciprian Ioniță, Consilier patriarhal la Sectorul social-filantropic al Administrației Patriarhale a citit mesajul Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

„Activitățile filantropice pentru persoane vulnerabile și defavorizate sunt împlinite de Biserica Ortodoxă unind Liturghia cu filantropia, iubirea față de Dumnezeu prin rugăciune cu iubirea față de aproapele prin faptele bune ale ajutorării celor aflați în nevoi”, a transmis Preafericirea Sa.

„Dumnezeu lucrează prin oameni ca să-i ajute pe cei săraci și bolnavi trupește și sufletește, deoarece iubirea milostivă este condiție principală a mântuirii și criteriul esențial al judecății universale (cf. Matei 25, 31-46).”

Mărturia unei lucrări pentru oameni

În mesajul său introductiv, intitulat „Două decenii de liturghie și filantropie la Hârja”, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a evidențiat responsabilitatea Bisericii de a răspunde nevoilor concrete ale societății.

„Biserica este o instituție divino-umană. Este divină și se dumnezeiește până la Dumnezeu, dar pentru faptul că este și umană, trebuie să ne organizăm în manieră umană, potrivit mersului vremii”.

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a subliniat că adevărata misiune creștină presupune atenție față de aproapele: „Trebuie să vedem și pe celălalt”.

Programul a inclus și lansarea volumului aniversar „Parohia Hârja – 20 de ani de misiune socială neîntreruptă în slujirea aproapelui”. Prezentarea lucrării a fost făcută de către Mioara Ignat, inspector eparhial la Sectorul cultural.

„Cartea pe care o lansăm astăzi vorbește înainte de toate despre oameni, nu despre instituții sau evenimente, ci este mărturia unei lucrări care continuă să rodească”, a precizat Mioara Ignat.

Distincții pentru activitate

Cristina Breahnă-Pravăț, președinta Consiliului Județean Bacău, a subliniat impactul social al așezământului din Hârja: „Un loc în care este demonstrat faptul că grija față de oameni se transformă în faptă”.

Așezământul a primit o distincție omagială din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, iar părintele Ilarion Mâță a fost decorat cu Ordinul „Maica Domnului Rugătoarea”. Au fost oferite distincții ctitorilor, colaboratorilor și susținătorilor proiectelor social-filantropice de la Hârja.

Ansamblul Medico-Social și Educațional de la Hârja cuprinde un complex rezidențial pentru 100 de vârstnici, Centrul de zi pentru copii „Sfântul Dionisie Exiguul” și Centrul de recuperare neuromotorie pentru copii și tineri „Sfânta Parascheva”, fiind unul dintre cele mai importante proiecte social-filantropice ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului