Povestea de dragoste și credință a unui tată a șase copii care are nevoie de ajutorul nostru

Grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale este ca o mare familie. Recent, Arhid. Mihail Bucă, fondatorul și dirijorul grupului, a demonstrat că și Grupul psaltic de copii Tronos Junior face parte din familia Tronos – inclusiv părinții micilor psalți.

Arhid. Mihail Bucă a redistribuit recent pe Facebook informații despre cazul medical al lui Valeriu Paloș, tată a șase copii, dintre care o parte sunt membri Tronos Junior.

„Vă mulțumesc tuturor urmăritorilor mei, știu că sunteți lângă mine și ați fost de fiecare dată!” a scris Arhid. Mihail Bucă pe contul personal de Facebook, redistribuind mesajul lui Valeriu Paloș, pentru a-și îndemna urmăritorii să îl susțină.

O boală de sânge agresivă

Valeriu Paloș a fost diagnosticat cu sindrom mielodisplazic, o afecțiune gravă a sângelui care necesită un tratament complex, costisitor și de lungă durată și un transplant medular – procedură riscantă și dificilă.

„Vin astăzi în fața voastră nu doar ca un om aflat în suferință, ci ca un tată care își privește copiii și se roagă pentru a le fi alături și mâine”, a transmis Valeriu Paloș.

„Tratamentul actual este costisitor, însă ne îngrijorează nu numai facturile medicale de astăzi, ci și greutățile ce vor urma pentru familia noastră.”

Valeriu Paloș este singurul care aduce venituri în familie, soția dedicându-se exclusiv creșterii celor șase copii, iar echilibrul financiar al familiei se clatină în noul context.

„Vă scriu acum, rugându-vă să ne fiți alături în această luptă. Orice sprijin, cât de mic, reprezintă pentru noi o speranță în plus că vom putea trece peste această încercare fără ca familia să ducă lipsă de cele necesare”, a transmis Valeriu Paloș.

Nevoie de fonduri, dar și de sânge

Tatăl nu își face griji atât pentru achitarea costurilor medicale care apar, cât pentru supraviețuirea familiei.

Valeriu are nevoie și de donatori de sânge, deoarece necesită trombocite, care se extrag dintr-o cantitate mai mare de sânge. Pentru a primi imediat sângele, ideal (dar nu obligatoriu) ar fi să se găsească donatori de grupa sanguină A2, cu RH negativ.

O poveste de iubire și credință

Valeriu Paloș s-a convertit de la protestantism la Ortodoxie, pentru că și-a dorit foarte mult să se căsătorească cu Antoaneta, soția sa și mama celor șase copii ai săi.

„Primul lucru pe care l-am simțit când am intrat într-o biserică ortodoxă a fost o puternică senzație că toate au un rost. A fost o schimbare de la o trăire superficială, emotivă, bazată pe carismă, la o atmosferă de trăire autentică pe care am simțit-o în biserica din cartierul în care locuia soția mea”, a relatat el pentru revista Familia Ortodoxă.

„Cumva, totul avea o greutate, o autenticitate, de la icoanele pictate pe pereți (…) și până la predica părintelui care era atât de secundară, încât nu umplea 15 minute, eu venind din scenariul în care predica era tot.”

„După primele vizite în biserica ortodoxă, am simțit ceva amândoi; am început să venim și eu, și soția mea, care nici ea nu mergea la biserică”, a relatat Valeriu Paloș.

„Acesta e motivul pentru care pot să spun că nu am venit la Biserica Ortodoxă ca să-mi conving soția să se mărite cu mine, cum mi-au reproşat unele persoane. Nicidecum! Însă cu siguranță soția mea a fost unul dintre mijloacele minunate prin care Dumnezeu m-a adus la Ortodoxie.”

Donează

Lei: RO60INGB0000999903394152

Euro: RO40INGB0000999918949335

Revolut: @antoanetapalos

Link: revolut.me/antoanetapalos

Detalii plată: DONATIE

Titular: Paloș Antoaneta

Contact: 0775.399.102

Foto credit: Arhiva personală