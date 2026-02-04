Consiliul Național Bisericesc, întrunit la București: Patriarhul Daniel a prezentat raportul anual de activitate al Bisericii

Consiliul Național Bisericesc s-a întrunit miercuri la Reședința Patriarhală din București. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat raportul de activitate al Bisericii Ortodoxe Române pentru anul 2025.

Raportul-sinteză a fost intitulat „Centenarul Patriarhiei Române, noii sfinți români și sfințirea picturii Catedralei Naționale” și reflectă activitatea Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025, proclamat drept Anul omagial-comemorativ al Centenarului Patriarhiei Române și al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al 20-lea.

Evenimente istorice în anul Centenarului

În plan liturgic, Patriarhul României a evidențiat proclamarea generală a canonizării a 16 noi sfinți români, duhovnici și mărturisitori din secolul al 20-lea, eveniment care a avut loc în data de 4 februarie 2025, în ziua împlinirii a 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie.

Tot anul trecut au fost înscriși în calendarul bisericesc mai mulți sfinți și sărbători, au fost aprobate texte liturgice dedicate noilor sfinți români și a fost instituită Duminica Sfinților Athoniți, în a treia duminică după Rusalii. De asemenea, Sfântul Sinod a instituit Ziua Clerului Militar, celebrată pentru prima dată în data de 26 octombrie. În data de 30 octombrie, clerul militar a slujit cu această ocazie la Catedrala Națională.

Un moment de importanță majoră l-a constituit sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale, săvârșită de Patriarhul României împreună cu Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și un sobor de ierarhi ai Sfântului Sinod.

Viața bisericească din diaspora

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat și datele privind activitatea Bisericii Ortodoxe Române în afara României. Parohiile și filiile din diaspora sunt în creștere față de anul 2024. În ultimul an, Episcopul Nectarie a devenit primul ierarh român al Irlandei și Islandei, iar Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a fost întronizat ca primul arhiepiscop al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

În comunitățile ortodoxe românești din diaspora au fost oficiate în anul 2025 de aproape cinci ori mai multe botezuri decât înmormântări.

„Vedem acolo, în diaspora română, cum crește numărul credincioșilor sau botezaților români”, a evidențiat Patriarhul Daniel.

Pelerinaje și activitate misionară

Sectorul de pelerinaj al Patriarhiei Române a organizat anul trecut atât pelerinaje interne, cât și externe la care au participat aproximativ 15 mii de pelerini. Patriarhul României a subliniat importanța pelerinajelor interne, care contribuie la cunoașterea mănăstirilor și a sfinților români recent canonizați.

De activitatea social-filantropică și medicală au beneficiat aproximativ 280 de mii de persoane aflate în situații vulnerabile. În aceste activități au fost implicați 506 preoți de caritate, care asigură asistența religioasă în spitale, unități militare, penitenciare și așezăminte de ocrotire socială.

Datele pentru anul 2025 indică o creștere a implicării în rândul tinerilor, prin majorarea numărului de asociații și grupuri de voluntari, precum și o intensificare a activității de artă bisericească și restaurare. În același timp, se constată o creștere semnificativă a tipăririi de Biblii, fiind tipărite de aproape trei ori mai multe Sfinte Scripturi față de anul 2024.

Centru pentru prevenirea abandonului școlar

În prezentarea sa, Patriarhul României a amintit și proiectul național destinat prevenirii abandonului școlar, derulat de Patriarhia Română cu finanțare europeană, prin Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, situat în orașul Pantelimon, județul Ilfov.

Proiectul, cu o valoare totală nerambursabilă de aproximativ 50 milioane de euro, se desfășoară în perioada 1 septembrie 2025 – 31 decembrie 2029. Acesta cuprinde două componente: construirea unui centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii și tineri, pe o suprafață de aproximativ 10 hectare, precum și desfășurarea de activități educaționale și formative în 117 centre de tineret din toate eparhiile Patriarhiei Române, care vor sprijini 5.850 de copii.

„Sfântul Ilie Tesviteanul a fost un mărturisitor al credinței în vremuri de ostilitate și de îndepărtare de la credința strămoșească. De aceea, acest centru este o șansă de întărire a credinței tinerilor, a părinților și a celor care se ocupă de educație”, a subliniat Preafericirea Sa.

Raportul prezentat Consiliului Național Bisericesc va fi supus aprobării Adunării Naționale Bisericești, care se întrunește joi. Vineri, el va fi adus la cunoștința membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care se vor reuni în ședință de lucru.

Consiliul Național Bisericesc este organismul central executiv al Sfântului Sinod și al Adunării Naționale Bisericești. Este format din 12 membri ai Adunării Naționale Bisericești, câte un cleric și câte un mirean reprezentând fiecare mitropolie din țară, desemnați pe o perioadă de patru ani și pentru cel mult două mandate.

