Pe plajele din Mamaia Nord-Năvodari vor fi create perdele forestiere

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a lansat, prin instituțiile din subordine și în parteneriat cu administratorul plajelor din Mamaia Nord-Năvodari, județul Constanța, un proiect-pilot de creare de perdele forestiere pe plajele din această zonă.

„Litoralul românesc are nevoie de soluții pentru turism de calitate. Pe plajele lărgite artificial avem suprafețe mari de nisip expuse direct soarelui și vântului. Testăm, prin acest proiect pilot, crearea unor zone naturale de umbră, integrate în peisaj și adaptate condițiilor de la Marea Neagră”, a transmis ministrul Diana Buzoianu.

„Am primit solicitări de la oameni în acest sens, am analizat cele mai potrivite soluții și astăzi suntem pregătiți să facem ultimii pași pentru a le și pune în practică. Turiștii au dreptul să se răcorească pe litoral și fără să plătească neapărat costul unei umbrele pe plajă sau la terasă.”

În etapa pilot este propusă plantarea a 220 de puieți de pin de Alep și specii înrudite, sălcioară și tamaris.

Proiectul răspunde unor probleme tot mai vizibile pe litoral, cum ar fi supraîncălzirea plajelor pe timp de vară și ridicarea nisipului de către rafalele de vânt.

În contextul schimbărilor climatice și al temperaturilor tot mai ridicate din sezonul estival, introducerea unor arbori și arbuști adaptați mediului litoral va contribui la îmbunătățirea microclimatului, creșterea confortului pentru turiști și stabilizarea nisipului.

Proiectul, intitulat „Aliniamente forestiere experimentale pentru îmbunătățirea peisajului și crearea de zone de umbră pe plaja Mamaia–Năvodari”, va fi implementat gradual, în perioada 2026–2031.

Inițiativa aparține MMAP, Gărzii Forestiere Naționale și Administrației Naționale „Apele Române” – ABA Dobrogrea-Litoral. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va asigura suport tehnic și o parte din materialul vegetal, precum și cu sprijin de specialitate din partea autorităților silvice din Grecia.

Foto credit: Facebook / Ministerul Mediului – România