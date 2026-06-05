O nouă apariție editorială: „Viața și Acatistul Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea”

Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a publicat „Viața și Acatistul Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea”, fiind disponibil atât standard, cât și într-o ediție în format mic.

Apariția editorială face parte din colecția „Acatiste și vieți de sfinți” și reunește repere biografice, texte liturgice și rugăciuni alcătuite în cinstea noii sfinte canonizate.

Acatistul a fost alcătuit de Ieroschimonahul Iosif Cișmaș și a fost avizat de ierarhii membri ai Comisiei teologice, liturgice și didactice a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Echipa editorială pentru publicarea lucrării a fost formată din părintele Sorin-Vasile Tancău, consilier patriarhal și coordonatorul Editurilor Patriarhiei Române, arhimandritul Chiril Lovin, redactor coordonator, și Ioan Sandu, redactor. Tehnoredactarea a fost făcută de Alexandru Goșea, iar coperta a fost realizată de Laura-Raluca Cristea.

Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea a fost canonizată în anul de 2025 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026, iar proclamarea locală s-a desfășurat vineri, la Mănăstirea Pasărea.

Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, de pe site-ul cartibisericesti.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de email: [email protected], [email protected]; sau la numărul de telefon 021.335.21.29.

Foto credit: Basilica.ro