Icoanele sfintelor recent canonizate se găsesc atât online, cât și la punctul mobil de vânzare de pe Dealul Patriarhiei

În preajma proclamării canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă, icoanele lor litografiate pot fi achiziționate atât online, cât și din magazinele Arhiepiscopiei Bucureștilor. Un punct mobil de vânzare a fost deschis pe Dealul Patriarhiei.

Pentru cumpărături online, accesați colportaj.ro și căutați numele sfintei în bara de căutare din partea de sus a site-ului. Folosiți sintagme de tipul: „Antonia de la Tismana” sau „Olimpia de la Fărcașa” sau „Maria Brâncoveanu”. Rezultatele vor fi în două variante de dimensiune a icoanelor.

Punctul mobil de vânzare se găsește în apropierea Baldachinului Sfinților, unde vineri, în ziua proclamării canonizării sfintelor, vor fi depuse moaștele de la Catedrala Patriarhală și un fragment din moaștele Sf. M. Mc. Ecaterina din patrimoniul Reședinței Patriarhale.

Manifestările legate de proclamarea canonizării încep la Catedrala Patriarhală joi seară, cu ultima slujbă de pomenire pentru cele 16 noi sfinte românce.

Lista femeilor românce cu viață sfântă canonizate anul trecut este următoarea:

Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica († 12 aprilie;

Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău († 4 mai)

Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi († 5 mai)

Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași († 24 mai)

Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea († 5 iunie)

Sfânta Olimpia din Fărcașa († 4 iulie)

Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv († 6 iulie)

Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu († 16 august)

Sfânta Cuvioasă Nazaria de la Văratic († 17 august)

Sfânta Cuvioasă Olimpiada de la Văratic († 17 august)

Sfânta Cuvioasă Elisabeta (Safta) Brâncoveanu și cu cinstire († 17 august)

Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș († 26 septembrie)

Sfânta Magdalena de la Mălainița († 15 octombrie)

Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna († 1 decembrie)

Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești († 19 decembrie)

Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana († 23 decembrie)

Cele 16 românce au fost canonizate în ședința din 1 iulie 2025 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Foto credit: Colportaj.ro