Trinitas TV difuzează în premieră filmul „Îngerul pustiei – Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea”

Trinitas TV difuzează în premieră vineri seară, la ora 20:00, filmul „Îngerul pustiei – Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea”, realizat de Simona Ștefania Iordache, filmat de Irina Simitopol și editat de Adrian Popescu.

Documentarul despre viața Sf. Cuv. Elisabeta de la Pasărea prezintă imagini inedite filmate cu sfânta – inclusiv filmări din pustie, în care sfânta apare lângă un cerb.

În documentar vorbesc tatăl ei, care este în viață, ceilalți 10 frați, maicile din obștea mănăstirii ilfovene Pasărea și mai mulți duhovnici.

O apariție specială în film este Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care vorbește despre reținerea și grija cu care ierarhii Bisericii Ortodoxe Române cercetează mărturiile și dovezile înainte de a decide canonizările.

După premieră, documentarul „Îngerul Pustiei – Sfânta Elisabeta de la Pasărea” va fi disponibil și pe Trinitas Film, prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume.

Despre platforma de streaming Trinitas Film

Serviciul digital este disponibil pe website-ul Trinitas.Film și în aplicația dedicată, cu același nume, pentru dispozitive cu sisteme de operare Android și iOS și pentru televizoare inteligente.

Abonamentul de 2 euro oferă acces la întregul catalog Trinitas Film, vizionare fără publicitate și acces la toate funcționalitățile platformei. De asemenea, abonații au acces și la fluxul live al televiziunii Trinitas.

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Foto credit: Trinitas TV