Spitalul „Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava a împlinit 60 ani. PS Damaschin Dorneanul le-a mulțumit medicilor

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a transmis marți un mesaj de felicitare la evenimentul prin care Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava a aniversat 60 de ani de la înființare.

„În chip deosebit, mulțumim acum Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, a cărui zi de pomenire este chiar astăzi, 2 iunie, sfânt care nu este doar cinstit în Biserică, ci, iată, de câțiva ani buni, este patronul spiritual al Spitalului Județean din Suceava. Ocrotirea lui vă doresc să o simțiți cât mai pregnant în toate activitățile dumneavoastră”, le-a spus ierarhul cadrelor medicale.

„Vă mulțumim, din adânc de suflet, pentru ceea ce faceți și pentru ceea ce sunteți. Desigur, de către toți sunt recunoscute serviciile medicale la standarde înalte oferite aici, profesionalismul și dorința de depășire este o preocupare constantă.”

Preasfinția Sa a transmis și felicitări din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și i-a asigurat pe reprezentanții spitalului de toată disponibilitatea spre colaborare din partea Arhiepiscopiei.

„Privim spre trecut cu recunoștință, suntem mândri de oamenii care onorează în acest moment Spitalul Județean Suceava, și privim cu încredere în viitor: duhul acestei instituții se vrea a fi, pe mai departe, grija față de om, cu toate ale omenescului din făptura și din sufletul lui”, a încheiat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul.

La eveniment au participat Larisa Blanari, managerul spitalului, Bogdan George Păstrăv, prefectul județului Suceava, și numeroși oficiali și colaboratori.

Ceremonia a subliniat rolul esențial al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava în sistemul medical județean și importanța continuării eforturilor pentru menținerea și dezvoltarea calității serviciilor medicale.

Sursa foto: Svnews.ro