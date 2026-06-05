Mănăstirea Antim își va serba hramul în Duminica Tuturor Sfinților: Program

Mănăstirea Antim își va serba hramul în Duminica Tuturor Sfinților. Cu acest prilej, credincioșii sunt invitați să participe la slujbele organizate în acest sfârșit de săptămână la așezământul monahal din Capitală.

Manifestările liturgice vor începe în seara zilei de sâmbătă, între orele 17:00 și 21:00, când va fi oficiată slujba Privegherii.

În ziua de duminică, programul hramului va continua de la ora 08:00 cu slujba Acatistului Tuturor Sfinților, urmată de Ceasuri și de Sfânta Liturghie.

Pomenirea ctitorilor Mănăstirii Antim va avea loc luni, unde vor fi înălțate rugăciuni pentru toți cei care au contribuit la zidirea și susținerea de-a lungul timpului a așezământului monahal.

Mănăstirea Antim

Mănăstirea Antim a fost ridicată între anii 1713 și 1715 de Sfântul Mitropolit Antim Ivireanul, care a întocmit chiar planurile edificiului. Așezământul a fost construit pe locul unei vechi biserici de lemn și a fost sfințit în anul 1715.

Ctitorul său a realizat personal mai multe elemente de patrimoniu păstrate până astăzi, între care catapeteasma din piatră, icoana Tuturor Sfinților și ușa masivă de stejar de la intrarea în biserică.

Mănăstirea Antim este legată și de memoria Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, primul sfânt ortodox care a trăit în secolul 21 și care a fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2024.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu