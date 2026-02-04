Trinitas TV se află pe locul al șaselea în lista CNA: Este în topul celor mai urmărite posturi tematice din România

Trinitas TV se află pe locul al șaselea în lista must-carry publicată de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). Este în topul celor mai urmărite posturi tematice din România și cel mai bine clasat canal de televiziune cu profil religios.

Consiliul Național al Audiovizualului a publicat lista stațiilor de televiziune care vor fi retransmise obligatoriu de distribuitorii de cablu în anul 2026, în baza principiului must-carry, reglementat de articolul 82 din Legea audiovizualului.

Lista must carry este valabilă pe toată durata anului în curs și se întocmește pe baza indicelui anual de audiență, o medie a ratingului înregistrat de televiziuni pe tot parcursul anului calendaristic anterior.

În acest clasament, Trinitas TV se situează pe poziția a șasea, cu un rating anual de 0,084%, 14.634 de telespectatori în medie și un share de 0,462.

Televiziunea Patriarhiei Române este prezentă, încă de la înființare, pe toate rețelele mari și medii de tv-cablu din România, precum și pe platformele digitale de satelit. Astfel, Televiziunea Patriarhiei ajunge la peste 95% dintre abonații de televiziune din România.

Trinitas TV este canalul audiovizual al Patriarhiei Române, are profil non-comercial și difuzează programe cu conținut spiritual, social, cultural și educațional.

