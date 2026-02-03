Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Să-I oferim lui Dumnezeu viața noastră, cu nădejdea că vom primi în schimb viața lui Dumnezeu: Hram la Catedrala din Iași

„În Sfânta Liturghie, în Sfânta Biserică, nădăjduim să-I oferim lui Dumnezeu viața noastră, gândul nostru, dorințele noastre, punând înaintea Lui chiar și slăbiciunile noastre, cu nădejdea că vom primi în schimb viața lui Dumnezeu, așezată în Trupul și Sângele Domnului Hristos”, a spus Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei luni, la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Mesaj pastoral al IPS Atanasie la începutul Triodului: O adevărată școală a pocăinței și a smereniei

În mesajul pastoral transmis la începutul perioadei Triodului, Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a arătat că această etapă liturgică este „o adevărată școală a pocăinței și a smereniei, o școală a rugăciunii, dar și o școală a ascezei spirituale, care ne redeschide ușile Împărăției Cerurilor”.

PS Benedict: Uneori e nevoie de neliniștea cea bună ca să poți să stai înaintea lui Dumnezeu

„Uneori e nevoie de neliniștea cea bună ca să poți să stai înaintea lui Dumnezeu”, a spus Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, duminică.

Românce în istorie: Smaranda Brăescu, prima femeie pilot din Europa, a fost campioană mondială la parașutism

Luni se împlinesc 78 de ani de la mutarea la cele veșnice a Smarandei Brăescu, o gălățeancă dintr-o familie de răzeși care a devenit pilot și parașutist într-o epocă în care nu se credea că femeile pot avea astfel de ocupații.

Parohia românească din Pescara a aniversat 15 ani de la înființare

Parohia românească „Sfântul și Dreptul Simeon și Sfânta Prorociță Ana” din Pescara a aniversat duminică împlinirea a 15 ani de la înființare. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, a săvârșit Sfânta Liturghie cu ocazia evenimentului aniversar din comunitatea românească.

