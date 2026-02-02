Să-I oferim lui Dumnezeu viața noastră, cu nădejdea că vom primi în schimb viața lui Dumnezeu: Hram la Catedrala din Iași

„În Sfânta Liturghie, în Sfânta Biserică, nădăjduim să-I oferim lui Dumnezeu viața noastră, gândul nostru, dorințele noastre, punând înaintea Lui chiar și slăbiciunile noastre, cu nădejdea că vom primi în schimb viața lui Dumnezeu, așezată în Trupul și Sângele Domnului Hristos”, a spus Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei luni, la Catedrala Mitropolitană din Iași.

„În Biserică, în special la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, se împlinește un schimb minunat de daruri, asemenea celui din Templul din Ierusalim, unde bătrânul Simeon I-a dăruit lui Dumnezeu întreaga sa așteptare”, a explicat Înaltpreasfinția Sa la finalul Liturghiei prin care a fost serbat hramul istoric al sfântului lăcaș.

„Același lucru l-a împlinit și prorocița Ana, iar în schimb L-au primit pe Domnul Hristos.”

Din sobor au mai făcut parte Episcopul Ignatie al Hușilor, Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor, Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de tineri din asociațiile studențești, marcând Ziua Mondială a Tineretului Ortodox.

Să primim Pruncul Sfânt în inimile noastre

„Chemarea sărbătorii de astăzi este să mergem cu brațele deschise către Pruncul Iisus Hristos și să-L primim în inimile noastre”, a spus Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul în cuvântul de învățătură.

„Să-I mulțumim, în primul rând, pentru darul vieții și să-L rugăm ca acest dar să rămână cu noi atât timp cât ne este de folos pentru a dobândi mântuirea. Să mulțumim pentru părinții pe care îi avem, care, la rândul lor, au fost binecuvântați cu darul vieții.”

„Această viață să o prețuim și să o punem înaintea Domnului, pentru că atunci ne împlinim cu adevărat, când viața se întoarce cu mulțumire către izvorul său”, a subliniat ierarhul.

Dumnezeu ne întâmpină în fiecare Liturghie

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a amintit că omul este întâmpinat de Mântuitorul Iisus Hristos la fiecare Sfântă Liturghie.

„Noi vedem această mântuire, iubiți credincioși, la fiecare Dumnezeiască Liturghie. Mântuitorul Se coboară între noi, vine și ni Se oferă, ne îmbrățișează și ne întâmpină”, a spus Preasfinția Sa.

„De aceea doresc ca praznicul de astăzi să fie un moment duhovnicesc al întâlnirii și al îmbrățișării cu Dumnezeu, iar mai apoi al întoarcerii noastre la case, având starea și bucuria pe care le-au avut Dreptul Simeon, cel care L-a văzut pe Domnul în Templul din Ierusalim, și prorocița Ana, care așteptase acolo în rugăciune și viață curată.”

„Aceștia au avut marea binecuvântare ca toată jertfa și osteneala lor să fie primite de Domnul. Să primească Domnul și jertfa dumneavoastră, și osteneala, și gândul, și rugăciunea și să vă îmbrățișeze, să vă întâmpine și să vă binecuvânteze”, a adăugat Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

În cadrul liturghiei, Arhidiaconul Mircea Laurean, slujitor al Catedralei Mitropolitane, a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Galata din Iași.

Hramul „Întâmpinarea Domnului” a fost preluat de actuala Catedrală Mitropolitană din Iași de la Biserica Stratenia, pe locul căreia a fost construită.

