Mesaj pastoral al IPS Atanasie la începutul Triodului: O adevărată școală a pocăinței și a smereniei

În mesajul pastoral transmis la începutul perioadei Triodului, Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a arătat că această etapă liturgică este „o adevărată școală a pocăinței și a smereniei, o școală a rugăciunii, dar și o școală a ascezei spirituale, care ne redeschide ușile Împărăției Cerurilor”.

Arhiepiscopul Atanasie a subliniat că această rânduială nu este întâmplătoare, ci are un profund înțeles pedagogic și simbolic pentru viața creștină: „Cele zece săptămâni ale Triodului sunt cele zece trepte care ne duc spre plinătate, spre desăvârșire”, făcând legătura cu cele zece porunci ale lui Dumnezeu și cu ritmul facerii Lumii.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că monahii au înțeles dintotdeauna această perioadă ca pe un timp privilegiat al întâlnirii cu Hristos: „Monahii dintotdeauna au văzut în aceste zece săptămâni binecuvântate ale Triodului posibilitatea de a se întâlni mai mult cu Hristos, de a urca treptele pocăinței, de a avea curajul să urce Golgota pentru a se bucura mai mult de Înviere”.

Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a trecut în revistă sensul fiecărei duminici din această perioadă, evidențiind parcursul duhovnicesc propus de Biserică, care începe de la Duminica Vameșului și Fariseului și până la Săptămâna Patimilor.

Bucuria prin pocăință

Citându-l pe Sfântul Ignatie Briancianinov, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a atenționat asupra delăsării și indiferenței religioase.

„Dacă viața noastră nu s-ar axa pe rânduielile Bisericii, și în vreme de post nu am posti, în vreme de rugăciune nu ne-am ruga, în vreme de pocăință nu ne-am pocăi … când va veni vremea Învierii, ne-am putea bucura cu adevărat?”.

„Fie ca Domnul să ne scoată mai înțelepți în cele duhovnicești din această școală a Triodului, ca zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună și an de an, să trăim tot mai aproape de cele Dumnezeiești, lăsând în spate cele lumești”, a îndemnat Arhiepiscopul Atanasie.

