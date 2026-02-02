PS Benedict: Uneori e nevoie de neliniștea cea bună ca să poți să stai înaintea lui Dumnezeu

„Uneori e nevoie de neliniștea cea bună ca să poți să stai înaintea lui Dumnezeu”, a spus Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, duminică.

„Când te simți prea bine, prea în regulă cu Dumnezeu și cu ceilalți, nici nu mai ai nevoie de El”, a adăugat ierarhul cu referire la atitudinea fariseului din fragmentul evanghelic citit în prima duminică a Triodului.

Însă, „când ai inimă zdrobită și smerită, e permeabilă. Intră acolo harul lui Dumnezeu”, a explicat Preasfinția Sa despre vameșul din aceeași pildă.

Vameșul nu-și anihilează neliniștile

„Fariseul merge la templu încercând să se confirme în confortul pe care îl avea din pricina unei morale exterioare destul de clare. El zice: «Îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți». Se duce înaintea lui Dumnezeu ca să-și confirme această stare, să plece acasă cu conștiința împăcată, să-și anihileze orice fel de neliniște”, a mai spus Părintele Episcop Benedict.

„Vameșul, în schimb, nu se protejează. El nu are nimic. Când n-ai nimic, n-ai ce pierde. Găsește o rugăciune foarte scurtă: «Miluiește-mă, Doamne, pe mine păcătosul».”

Când abordezi viața, să-ți pleci capul

Legând mesajul Evangheliei de realitatea concretă a vieții credincioșilor, Preasfințitul Părinte Benedict a folosit imaginea bisericuțelor de lemn din Sălaj pentru a arăta că adevărata apropiere de Dumnezeu începe cu plecarea capului și cu recunoașterea smerită a prezenței Sale.

„Noi aici, în Sălaj, avem foarte multe bisericuțe. Nu întâmplător ușa unei bisericuțe este foarte scundă. Dacă nu ești atent, dai cu capul”, a spus Preasfinția Sa.

„Duminica de astăzi ne arată că, atunci când intri în biserică și, în general, când abordezi viața, trebuie să-ți pleci capul. Nu pentru că nu ai fi prețuit înaintea lui Dumnezeu, ci pentru că știi în fața cui te pleci.”

Mitropolitul Bartolomeu Anania, pomenit la Liturghie

Părintele Episcop Benedict a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, în prezența autorităților locale și județene și a numeroși credincioși.

În cadrul Sfintei Liturghii, a fost rostită o ectenie pentru Mitropolitul Bartolomeu Anania, de la a cărui trecere la Domnul s-au împlinit sâmbătă 15 ani.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Lumină Lină” al Catedralei Episcopale din Zalău, dirijat de prof. Ciprian Ghiurco.

Despre Catedrala din Zalău

Catedrala „Înălțarea Domnului” din Zalău este prima Catedrală Episcopală a eparhiei și este dedicată eroilor.

Intrarea se face pe sub un obelisc închinat eroilor neamului, înalt de 50 de metri, care are în vârf un clopot de trei tone, pe care stă scris: Deum laudo, vivos homines voco, mortuos plango, fulgura frango („Îl laud pe Dumnezeu, îi chem pe cei vii, îi plâng pe cei morți, sfărâm fulgerele”).

Foto credit: Episcopia Sălajului