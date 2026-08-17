Arhim. Dionisie Constantin, la Mănăstirea Țigănești: Maica Domnului aduce bucurie în viața noastră

„Maica Domnului aduce bucurie în viața noastră, comuniune și prezență de mamă în mijlocul însingurării și înstrăinării noastre”, a subliniat sâmbătă arhimandritul Dionisie Constantin, la hramul Mănăstirii ilfovene Țigănești.

Consilierul patriarhal coordonator și directorul Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române a explicat că sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului nu trebuie înțeleasă ca o celebrare a despărțirii, ci ca o mărturie a biruinței vieții asupra morții.

„Cea care s-a mutat de pe pământ la cer nu a părăsit lumea, ci s-a mutat la cer, în lumina și iubirea Fiului ei, iar prin rugăciunile sale izbăvește din moarte sufletele noastre”.

Pornind de la troparul praznicului, arhimandritul a evidențiat sensul profund al trecerii Maicii Domnului din această viață: „Pentru creștin, moartea nu mai este ultimul cuvânt asupra omului. De la Învierea lui Hristos, mormântul nu mai este capătul drumului, ci locul din care așteptăm învierea”.

„Maica Domnului ne arată astăzi că viața omului își găsește adevărata împlinire nu în cele trecătoare, ci în comuniunea veșnică cu Dumnezeu”, a spus părintele consilier patriarhal.

„În cer avem o inimă de mamă”

Referindu-se la încercările cu care se confruntă omul în lumea contemporană, arhimandritul Dionisie Constantin a îndemnat la întoarcerea către Maica Domnului prin rugăciune.

„Unde putem alerga, confruntați fiind cu atâtea încercări, dacă nu la Maica Domnului, la Maica Vieții, acolo unde generații întregi de creștini au găsit scut și apărare, mângâiere în necazuri și liman în mijlocul furtunilor vieții”.

„Maica Vieții a fost mutată de pe pământ la cer, dar credința Bisericii ne încredințează că ea nu a părăsit lumea. Dimpotrivă, apropierea ei de Hristos devine pentru noi izvor de nădejde, pentru că ea se roagă Fiului său pentru lume și pentru fiecare dintre cei care îi cer ajutorul cu credință”, a mai spus părintele.

Totodată, arhimandritul a arătat că apropierea de Maica Domnului este cu atât mai importantă într-o societate în care omul, deși beneficiază de numeroase mijloace de comunicare, poate ajunge să fie tot mai singur.

„În momentele grele ale vieții noastre, nu trebuie să slăbim în credință. Dimpotrivă, încercarea trebuie să ne apropie mai mult de Dumnezeu și să ne intensifice rugăciunea. Când ne este greu, când suntem bolnavi, când trecem prin încercări să ne amintim că în cer avem o inimă de Mamă”.

Binecuvântarea Mănăstirii Țigănești

Referindu-se la așezământul monahal care își sărbătorește hramul, părintele consilier patriarhal a evidențiat continuitatea rugăciunii la Mănăstirea Țigănești, aflată de peste două veacuri sub ocrotirea Maicii Domnului.

„Aici s-au rugat generații de monahii. Aici s-au înălțat rugăciuni pentru Biserică și pentru țară, pentru cei vii și pentru cei adormiți. Aici au venit, de-a lungul vremii, nenumărați credincioși pentru a găsi liniște, întărire sufletească, spovedanie, rugăciune și binecuvântare”, a spus arhimandritul.

„Aceasta este chemarea pe care Mănăstirea Țigănești o are și astăzi: să rămână un loc al rugăciunii, al păcii, al ospitalității și al întâlnirii omului cu Dumnezeu, sub acoperământul Maicii Domnului”.

„Să-L ascultăm pe Hristos. Să păstrăm credința. Să iubim Biserica. Să ne rugăm unii pentru alții. Să nu-i uităm pe cei singuri, bolnavi sau întristați. Și, în toate încercările vieții, să nu uităm că Maica Domnului este rugătoare nerefuzată înaintea Fiului ei și Dumnezeului nostru”, a spus la final arhimandritul Dionisie Constantin.

Foto credit: Jurnalul de Ilfov