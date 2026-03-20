Georgia, în doliu pentru Patriarhul său: Sfântul Sinod îndeamnă la credință, iertare și unitate

Sfântul Sinod al Bisericii Georgiei a adresat un apel către întregul popor georgian, în urma trecerii la Domnul a Patriarhului Ilia al II-lea, îndemnând la pocăință, unitate și reînnoire duhovnicească.

„Astăzi, dragostea noastră pentru Patriarh trebuie să se manifeste prin respectarea îndemnurilor sale îndelungate; în primul rând, prin mărturisirea păcatelor înaintea lui Dumnezeu și unii față de alții, prin iertarea reciprocă și prin împăcare. Prin reînvierea iubirii creștine în Hristos, vom reuși să instaurăm o coexistență pașnică în țară și să unim societatea”, se arată în mesajul sinodal.

Ierarhii georgieni au subliniat că moștenirea spirituală a Patriarhului Ilia al II-lea trebuie continuată prin fidelitate față de credință și identitate națională: „Să rămânem pe calea deschisă de strămoșii noștri, unde rolul istoric al Patriarhului-Catolicos al Georgiei este de neprețuit”.

O viață în lumina lui Hristos

Mesajul evocă personalitatea Întâistătătorului Bisericii Georgiei, caracterizată prin iubire, smerenie și înțelepciune: „Munca apostolică întreprinsă – întoarcerea la credință a unui popor îndepărtat de Dumnezeu – a fost posibilă doar prin jertfa de sine deplină pentru Dumnezeu și pentru țară”.

„Iubirea și grija Preafericirii Sale s-au îndreptat către fiecare cetățean al Georgiei, indiferent de credința sau etnia sa”, se mai precizează în mesaj.

În același timp, membrii Sfântului Sinod și-au exprimat nădejdea în milostivirea lui Dumnezeu și în mijlocirea Patriarhului Ilia al II-lea din ceruri: „Suntem plini de speranța că rugăciunile sale vor continua să ne întărească spiritual și să ne lumineze mințile, astfel încât să putem continua să urmăm calea pe care el a trasat-o”.

Preafericitul Părinte Ilia al II-lea, Arhiepiscop de Mtskheta și Tbilisi, Mitropolit de Bozvinti și Tskum-Abkhazia și Patriarhul-Catolicos al Întregii Georgii, a trecut la Domnul marți seară, 17 martie 2026, la vârsta de 93 de ani.

Întâistătătorul Bisericii Georgiei va fi înmormântat la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” – Sioni din Tbilisi, potrivit unui mesaj al Sfântului Sinod.

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Foto credit: Facebook / Patriarhia Georgiei