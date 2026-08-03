Romfilatelia a lansat o emisiune de mărci poștale dedicată traseului Via Transilvanica

Romfilatelia a lansat luni, în parteneriat cu Poșta Română, o emisiune de mărci poștale despre Via Transilvanica, primul traseu pedestru de lungă distanță din România.

Seria filatelică este alcătuită din patru mărci, o coliță dantelată și două plicuri „prima zi”, care ilustrează principalele repere ale proiectului dezvoltat de Asociația Tășuleasa Social.

Colița, cu valoarea nominală de 32 de lei, prezintă harta traseului, iar mărcile redau borna de andezit, voluntarii implicați în amenajarea drumului, carnetul drumețului și călătorii care îl străbat.

Lansarea filatelică pune în valoare unul dintre cele mai importante proiecte dedicate promovării patrimoniului natural și cultural al României, prin intermediul unor imagini reprezentative pentru Via Transilvanica.

Via Transilvanica

Inaugurată în anul 2022, după patru ani și jumătate de muncă, Via Transilvanica se întinde pe peste 1.600 de kilometri, de la Putna la Drobeta-Turnu Severin, și poate fi parcursă la pas, cu bicicleta sau călare.

Traseul traversează opt regiuni istorice, zece județe și douăsprezece situri aflate în patrimoniul UNESCO, promovând patrimoniul cultural, peisajele naturale și tradițiile locale. Totodată, proiectul contribuie la dezvoltarea comunităților aflate de-a lungul itinerarului și încurajează un turism bazat pe descoperirea autentică a României.

În anul 2025, Asociația Tășuleasa Social a inaugurat „Terra Borza Teutonica”, o extensie de 170 de kilometri care transformă Brașovul în cea de-a treia poartă de acces pe Via Transilvanica. Inițiatorii proiectului estimează că extinderea traseului către toate regiunile istorice ale țării va continua în următoarele două decenii.

Foto credit: Romfilatelia