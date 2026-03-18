Ambasada Georgiei deschide o Carte de Condoleanțe pentru vrednicul de pomenire Patriarh Ilia al II-lea

Ambasada Georgiei la București a anunțat Ministerul de Externe al României că deschide o Carte de Condoleanțe pentru vrednicul de pomenire Patriarh Ilia al II-lea al Georgiei, mutat la Domnul marți seară.

„Vă informăm cu profundă durere și regret că părintele spiritual al națiunii noastre, Preafericitul Părinte Ilia al II-lea, Catolicos și Patriarh al Întregii Georgii, a trecut la cele veșnice în data de 17 martie 2026”, a anunțat Ambasada Georgiei.

„O Carte de Condoleanțe va fi deschisă pentru semnare joi, 19 martie, și vineri, 20 martie 2026, la sediul Ambasadei Georgiei la București.”

Cartea de Condoleanțe poate fi semnată între orele 10:00 și 15:00 la sediul ambasadei din Str. Aviator Petre Crețu nr. 50, sector 1, București.

Mesajele de condoleanțe pot fi trimise și la adresa oficială de email a ambasadei: [email protected].

Preafericitul Părinte Patriarh Ilia al II-lea a trecut la Domnul marți seară la Centrul Medical Caucaz din Tbilisi, după o deteriorare bruscă și gravă a sănătății. În decembrie 2026 ar fi serbat 49 de ani de păstorire ca patriarh.

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