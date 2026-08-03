Săptămâna în imagini: 27 iulie – 3 august 2026

În selecția acestei săptămâni, viața Bisericii se dezvăluie în toată diversitatea ei: de la hramuri, pelerinaje și momente de rugăciune, la comemorări, tabere de tineret și instantanee surprinse în mănăstiri și parohii din întreaga lume ortodoxă.
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Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
În selecția acestei săptămâni, viața Bisericii se dezvăluie în toată diversitatea ei: de la hramuri, pelerinaje și momente de rugăciune, la comemorări, tabere de tineret și instantanee surprinse în mănăstiri și parohii din întreaga lume…
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