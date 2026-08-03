Săptămâna în imagini: 27 iulie – 3 august 2026

În selecția acestei săptămâni, viața Bisericii se dezvăluie în toată diversitatea ei: de la hramuri, pelerinaje și momente de rugăciune, la comemorări, tabere de tineret și instantanee surprinse în mănăstiri și parohii din întreaga lume ortodoxă.

Copiii din Parohia Lazaret din Bacău au participat la atelierul educațional „Chipuri ale mărturisirii în vremea prigoanei comuniste: Sfântul Gherasim de la Tismana”, 27 iulie 2026. Foto credit: Facebook / Complexul Muzeal Iulian Antonescu
Binecuvântarea mesei de după Liturghia în cinstea Sfântului Nicodim Aghioritul, cinstit pe stil vechi la Chilia Skurteilor din Kareia, Athos, 27 iulie 2026. Foto credit: Doxologia.ro / Pr. Silviu Cluci
Mitropolitul Antonie al Basarabiei, popas duhovnicesc la Parohia „Sfântul Vasile de la Poiana Mărului” din municipiul Orhei, 28 iulie 2026. Foto credit: Facebook / Mitropolia Basarabiei
La „umbra” crucii – imagine surprinsă în incinta mănăstirii Dervent, județul Constanța. Foto credit: Protos. Sofronie Bobaru
Ziua Imnului Național al României, sărbătorită la sediul Ministerului Apărării Naționale, 29 iulie 2026. Foto credit: Facebook / Ministerul Apărării Naționale
Mănăstirea Rohia din Maramureș a marcat împlinirea a 100 de ani de viață monahală, 29 iulie 2026. Foto credit: Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului
Un monah își îndeplinește ascultarea la mănăstirea Dervent din județul Constanța. Foto credit: Protos. Sofronie Bobaru
Patriarhul Teoctist a fost pomenit la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, la 19 ani de la trecerea la Domnul, 30 iulie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Doi adolescenți citesc un mesaj trimis cu ocazia pomenirii Patriarhilor Iustin și Teoctist la Catedrala Patriarhală, 30 iulie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene
Instantaneu de la o tabără pentru tineri organizată în Episcopia Sălajului. Foto credit: Facebook / Episcopia Sălajului
Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Hawaii a fost adusă în pelerinaj în Bulgaria, 31 iulie 2026. Foto credit: bg-patriarshia.bg
Prima zi din Postul Adormirii Maicii Domnului, în biserică, la Sfânta Liturghie, 31 iulie 2026. Foto credit: Sabin Simota
Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a fost pomenit la Mănăstirea Neamț, la 40 de zile de la trecerea la Domnul, 1 august 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Procesiune între două mănăstiri ortodoxe din Finlanda în cinstea icoanei Maicii Domnului din Koneviț, 1 august 2026. Foto credit: Facebook / Valamon Ioustari
Episcopul Macarie al Europei de Nord, alături de credincioșii din satul natal bistrițean, la sărbătoarea icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Țibleș. Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord
Patriarhul Porfirie al Serbiei binecuvântează un copil la Biserica Sfântului Arhanghel Gavriil din Belgrad, 2 august 2026. Foto credit: spc.rs
Tineri din ASCOR Cluj-Napoca, în rugăciune la Sfânta Liturghie oficiată în cadrul unei tabere. Foto credit: Facebook / ASCOR Cluj-Napoca
Sfântul Proroc Ilie a fost cinstit pe stil vechi la mănăstirea închinată lui în apropierea Ierusalimului. Foto credit: Facebook / Jerusalem Patriarchate
Imagine aeriană cu Biserica „Învierea Domnului” din Bacău, 2 august 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Ipodiacon la o parohie nou-înființată, închinată Sfintei Olga din Alaska, în Plattsburgh, New York. Foto credit: Facebook / Mark Rashkov
Liturghie mai aproape de cer, la hramul Schitului „Sfântul Ilie” Salaș pe stil vechi, 2 august 2026. Foto credit: Sabin Simota
Tineri ortodocși din mai multe țări s-au întâlnit la tabăra de la Supraśl, Polonia. Foto credit: Facebook / Suprasl: A World Fellowship of Orthodox Youth

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Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

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