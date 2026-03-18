Patriarhul Ilia al II-lea al Georgiei va fi înmormântat duminică în Catedrala Sioni din Tbilisi  

Patriarhul Ilia al II-lea al Georgiei va fi înmormântat duminică, 22 martie, în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” – Sioni din Tbilisi, anunță Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei.

Decizia a fost anunțată de Mitropolitul Iobi de Urbnisi și Ruisi: „Patriarhul Ilia al II-lea este o personalitate epocală; are contribuții incomensurabile la națiune și la țară, atât din punct de vedere spiritual, cât și material. El a fost un patriarh al iubirii. Nu există nicio persoană, în special un creștin, care să nu-l iubească pe Sanctitatea Sa”.

Lăcașul de cult în care va fi înmormântat Patriarhul Georgiei a fost Catedrală Patriarhală până la inaugurarea Catedralei „Sfânta Treime” – Sameba din Tbilisi. Sanctitatea Sa și-a manifestat dorința de a fi înmormântat în acest lăcaș de cult.

Trupul neînsuflețit al Patriarhului Georgiei a fost purtat în procesiune de la Reședința Patriarhală la Catedrala „Sfânta Treime” din Tbilisi, unde credincioșii pot veni să îi aducă un ultim omagiu.

De asemenea, Guvernul Georgiei s-a reunit în ședință pentru a stabili detaliile funeraliilor Patriarhului Ilia al II-lea. Doliul național anunțat miercuri va continua până în ziua înmormântării.

Preafericitul Părinte Ilia al II-lea, Patriarhul Georgiei, a trecut la Domnul marți, 17 martie 2026, la vârsta de 93 de ani.

Patriarhul Ilia al II-lea

Sub conducerea sa, Biserica și-a extins prezența și s-a reconectat cu credincioșii din întreaga țară.

Pentru a încuraja credincioșii să-și nască copiii, Patriarhul Ilia a botezat personal zeci de mii de copii – mai precis, fiecare copil născut după primii doi în familiile georgiene. În acest scop, familiile erau invitate la Catedrala din Tbilisi pentru slujba baptismală.

În anul 2002, a semnat un acord istoric cu președintele Georgiei, Eduard Șevardnadze, prin care Bisericii i-a fost acordat un statut juridic special și i-a fost recunoscut rolul semnificativ în viața națională.

Patriarhul Ilia al II-lea este membru onorific al Academiei Georgiene de Științe (din 2003) și al Academiei Internaționale pentru Promovarea Cercetării Științifice (din 2007).

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