Georgia este în doliu național după moartea Patriarhului Ilia al II-lea: Ultimul mesaj adresat credincioșilor

Georgia este în doliu după moartea Patriarhului Ilia al II-lea. Numeroși credincioși au ieșit pe străzi și au aprins lumânări pentru sufletul Întâistătătorului Bisericii Georgiei, potrivit publicației Tabula.

Autoritățile georgiene au declarat doliu național, iar „prin decret guvernamental, drapelurile de stat vor fi coborâte în bernă pe clădirile administrative din întreaga țară”, se arată în comunicatul oficial.

Trupul neînsuflețit al Patriarhului Ilia al II-lea a fost depus la reședința patriarhală, unde credincioșii au venit în număr mare pentru a-i aduce un ultim omagiu. În cursul zilei de astăzi, va fi mutat la Catedrala „Sfânta Treime” din Tbilisi, iar la ora 14:00, Sfântul Sinod al Bisericii Georgiene se va întruni pentru a decide asupra organizării slujbei de înmormântare.

În ultima adresare către georgieni la începutul Postului Mare, Patriarhul Ilia al II-lea le-a cerut iertare credincioșilor și și-a exprimat dragostea părintească față de aceștia.

„Fii mei duhovnicești, vă rog să mă iertați pentru păcatele și neputința mea. Mă rog pentru voi întotdeauna”.

Preafericitul Părinte Ilia al II-lea, Arhiepiscop de Mtskheta și Tbilisi, Mitropolit de Bozvinti și Tskum-Abkhazia și Patriarhul-Catolicos al Întregii Georgii, a trecut la Domnul marți seară, 17 martie 2026, la vârsta de 93 de ani.

Foto credit: Facebook / Tabula