Nu este suficient să vorbim despre Iisus Hristos, ci esențial este să credem în El, subliniază Episcopul Ignatie

„Nu este suficient să vorbim despre Iisus Hristos, nu este suficient să fim aproape de El, ci esențial este să credem în El”, a subliniat Episcopul Ignatie al Hușilor, duminică, la Catedrala Episcopală din Huși.

Pornind de la pericopa potolirii futurnii și întâșnirea Mântuitorului cu Sfântul Apostol Petru, ierarhul explicat că minunea săvârșită de Hristos descoperă atât dumnezeirea Sa, cât și puterea credinței autentice: „Omul, prin credință, se poate poziționa ca stare sufletească deasupra a tot ceea ce ține de lumea aceasta”.

„Din atitudinea Sfântului Apostol Petru învățăm faptul că unui om foarte credincios Dumnezeu îi dăruiește puterea de a săvârși minuni, de a se poziționa deasupra a ceea ce ține de legile fizicii”.

Citându-l pe Sfântul Ioan Gură de Aur, Episcopul Hușilor a arătat că esențială nu este participarea la o minune, ci comuniunea cu Hristos: „Nu s-a bucurat că el mergea pe apă, ci de faptul că se îndrepta înspre Iisus”.

„Adevărata minune și bucurie a omului este atunci când el se îndreaptă și privește către Iisus”, a spus Preasfinția Sa.

Credința nu este o ideologie

Referindu-se la exemplul Sfântului Apostol Petru, Preasfințitul Părinte Ignatie a atras atenția asupra riscului de a reduce credința la un simplu discurs: „Sunt mulți care vorbesc la nivelul teoretic despre Iisus Hristos, despre principiile evanghelice. Adeziunea lor este una pur ideologică, pur exterioară, fără vreo implicare concretă în viața lor a relației cu Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos”.

„Când avem o relație personală, profundă, cu Iisus Hristos, este imposibil să transformăm credința într-o ideologie pentru că ea este pentru noi viață”.

„Când vom înțelege că a fi credincios înseamnă a ne manifesta iubirea față de persoana în care noi credem, facem următorul pas, acela de a dori să întâlnim acea persoană în care credem și pe care o iubim”, a mai spus Preasfinția Sa.

Ierarhul a subliniat că iubirea față de Hristos îl conduce pe om spre întâlnirea reală cu El în viața Bisericii: „Adevărata întâlnire cu Persoana pe care noi o iubim nu poate fi decât în biserică, în cadrul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, împărtășindu-ne cu Trupul și Sângele lui Hristos”.

Împreună-lucrarea omului cu Dumnezeu

În partea finală a predicii, Episcopul Hușilor a explicat de ce Mântuitorul nu a potolit furtuna înainte de a-l salva pe Apostolul Petru: „Dumnezeu intervine în momentul în care ajungem la limitele noastre și nu mai putem face absolut nimic”.

„Petru, dacă ar fi avut credință și și-ar fi menținut-o exact ca atunci când s-a coborât din corabie și a mers pe mare ca pe uscat, nu ar fi ajuns să simtă frică. De aceea Domnul i-a întins mâna, pentru a-l încredința că acolo unde el nu mai poate, ca om, și puterile sunt limitate, intervine El să ne ajute în cele pe care le trăim”, a spus ierarhul.

„O asemenea conștiință ar trebui să avem fiecare dintre noi, să facem tot ceea ce ține de puterile noastre, să nu fim oameni leneși în credință, leneși în a ne lucra darurile pe care Dumnezeu le-a așezat în noi cu atâta bunăvoință și generozitate”.

Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să privească spre Hristos și în mijlocul încercărilor vieții: „Să ne învrednicească Domnul de această credință și să ne ajute ca ori de câte ori se năpustesc asupra noastră valurile încercărilor, să avem capacitatea de a coborî din corabia fricii și de a merge pe această mare a harului lui Dumnezeu”.

În cadrul slujbei, Preasfințitul Părinte Ignatie l-a hirotonit diacon pe teologul Mihai Mazga, pe seama Parohiei Fălciu II.

Foto credit: Episcopia Hușilor