Credința este întâlnirea dintre neputința omului și puterea lui Dumnezeu, a spus PS Nectarie de Bogdania

„Credința este întâlnirea dintre neputința omului și puterea lui Dumnezeu”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, la Parohia „Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului” din Orhei, Republica Moldova.

Preasfinția Sa a explicat pericopa evanghelică a Duminicii a 9-a după Rusalii, arătând că fiecare om trece prin încercări și momente de nesiguranță.

„Atunci când sufletul Îl așază pe Hristos în mijlocul vieții sale, frica își pierde stăpânirea, iar pacea lui Dumnezeu se sălășluiește în inima omului. Furtunile nu dispar întotdeauna îndată, însă omul dobândește puterea de a trece prin ele împreună cu Domnul”.

Episcopul vicar a transmis binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, apreciind activitatea liturgică, pastorală și social-filantropică desfășurată în parohie. Preasfinția Sa a încurajat comunitatea să continue lucrările de renovare a bisericii și proiectele dedicate credincioșilor.

La rândul său, părintele paroh Sergiu Aga a mulțumit pentru vizita arhierească, subliniind că toate împlinirile parohiei sunt rodul credinței, al jertfei și al unității comunității, implicată statornic în viața liturgică, misionară și filantropică a Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei