S-a anunțat prima expoziție națională dedicată lui Constantin Brâncuși în 2026: va fi vernisată în centrul Capitalei

A fost anunțată prima și, momentan, singura, expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși la nivelul României, în anul dedicat marelui sculptor.

Expoziția va fi vernisată la București, pe 18 septembrie și va fi găzduită de Art Safari, în sediul din Piața Amzei și va fi curatoriată de Doina Lemny, specialist în opera și biografia lui Brâncuși, potrivit Urban.ro.

Tema expoziției va fi relația lui Brâncuși cu muzele sale. Este vorba, printre altele, despre Margit Pogany, prințesa Marie Bonaparte și Renée Irana Frachon.

Muzele unui sculptor

Expoziția „Brâncuși și muzele sale” este bazată pe cercetări aprofundate, bazate pe scrisori, mărturii, scrieri și alte legături verificabile, între artist și muzele care i-au inspirat capodopere precum „Domnișoara Pogany”, „Prințesa X” sau „Muza adormită”.

Pe lângă muzele care l-au inspirat pe Brâncuși, expoziția va include și personalități feminine cu care Brâncuși a corespondat de-a lungul vieții: Lizica Codreanu, Nancy Cunard și Florence Meyer.

Un punct cheie îl va constitui relația cu dansatoarea Marthe Lebherz care a fost documentată de Doina Lemny în volumul „Brâncuși și Marthe sau povestea de iubire dintre Tantan și Tonton”, publicat în România de Editura Vremea.

Expoziția de la Art Safari se va închide pe 20 decembrie.

Anul Brâncuși, în țară și în străinătate

În același timp, autoritățile române mai pregătesc o expoziție de amploare dedicată marelui sculptor și la Târgu Jiu.

Tot în acest an, Muzeul Național de Artă al României va deschide expoziția „Brâncuși: Sindromul” despre influența personalității și operei brâncușiene asupra artei moderne și contemporane românești.

Constantin Brâncuși se află și în centrul programului denumit „Anul Cultural România – Italia 2026”. O expoziție dedicată artistului va fi vernisată la Roma.

Un eveniment de amploare va fi găzduit și de capitala Germaniei, Berlin. Expoziția dedicată lui Brâncuși va fi găzduită de unul dintre cele mai prestigioase muzee de artă modernă din Europa, Neue Nationalgalerie (Noua galerie națională) și se va desfășura sub patronajul președinților Germaniei și Franței.

O altă expoziție despre Brâncuși va fi vernisată în Marea Britanie.

