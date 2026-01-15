În 2026, Capitala Germaniei îl va omagia pe Constantin Brâncuși printr-o expoziție de amploare

Berlinul, capitala Germaniei, îl va onora, în 2026, pe sculptorul român Constantin Brâncuși, printr-o expoziție de amploare, ce va face parte din programul cultural intitulat „Anul Brâncuși”.

2026 a fost declarat Anul „Constantin Brâncuși” în România, în contextul împlinirii a 150 de ani de la nașterea artistului din Hobița (județul Gorj).

Evenimentul va fi găzduit de unul dintre cele mai prestigioase muzee de artă modernă din Europa, Neue Nationalgalerie (Noua galerie națională) din Berlin și se va desfășura sub patronajul președinților Germaniei și Franței, între 20 martie și 9 august.

Expoziția marchează revenirea operei lui Brâncuși în Germania după cinci decenii.

„Expoziția de la Neue Nationalgalerie propune o lectură contemporană a operei sale, una care nu îl tratează doar ca pe un clasic al modernismului, ci ca pe un artist surprinzător de actual. Formele pure, liniile curate, materialele naturale – toate se aliniază perfect cu sensibilitatea estetică a generațiilor care caută azi minimalism, autenticitate și sens”, notează publicația culturală Alist.

Citește și: Constantin Brâncuși va fi pivotul Anului Cultural România-Italia 2026, spune Ambasadorul României la Roma

Ce pot vedea vizitatorii la Berlin

O parte importantă a expoziției va fi dată de reconstruirea, în premieră, a atelierului lui Brâncuși, în afara Franței.

Atelierul nu va fi reconstruit în dimensiunea sa reală de la Centrul Pompidou, ci într-o versiune condensată, gândită ca un „laborator de formă”, în care vizitatorii pot urmări relația dintre volumele sculpturale, soclurile special concepute, raportul dintre lumina naturală și lumina dirijată și modul în care Brâncuși își gândea propriile lucrări într-un ansamblu coerent, nu ca piese izolate.

Printre lucrările-cheie care vor fi prezentate la Noua Galerie Națională din Berlin se numără „Sărutul”, „Pasărea în văzduh”, „Muza adormită” și „Coloana fără sfârșit”, piese care au intrat deja in istoria sculpturii și sunt reproduse frecvent in manuale, cataloage și sinteze de istorie a artei.

O componentă importantă a expoziției este reprezentată de fotografii realizate chiar de Brâncuși, precum și de filme scurte în care apar sculpturile și atelierul.

Expoziția este curatoriată de Klaus Biesenbach, directorul galeriei berlineze și unul dintre cei mai influenți specialiști din arta contemporană.

Sursa foto: Radio Renașterea

