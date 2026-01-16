Prima expoziție de fotografie dedicată lui Constantin Brâncuși, la Londra, după 20 de ani

Galeria „Thaddeus Ropac” din Londra găzduiește o expoziție de fotografie dedicată lui Constantin Brâncuși, prima de acest fel din ultimele două decenii, a anunțat Institutul Cultural Român de la Londra.

Expoziția aduce împreună fotografii realizate pe parcursul a trei decenii de către sculptorul gorjean, majoritatea fiind expuse în premieră pe teritoriul Marii Britanii.

Fotografiile lui Brâncuși pot fi studiate și admirate până pe 21 martie. Acest eveniment face parte din programul cultural dedicat lui Constantin Brâncuși, în anul în care se împlinesc 150 de ani de la nașterea artistului român.

Ultima expoziție dedicată lui Brâncuși în Marea Britanie a avut loc în 2004, la Muzeul „Tate Modern”, din capitala Regatului Unit.

Sculptor și fotograf

Fotografia a reprezentat o parte esențială a activității lui Brâncuși, servind atât ca instrument de documentare a sculpturilor sale, cât și ca mediu artistic de sine stătător.

Unele dintre lucrările sale au supraviețuit exclusiv prin intermediul fotografiilor; este cazul sculpturii Femeie privindu-se în oglindă (1909–14), care a fost ulterior adaptată în Prințesa X (1915–16; Centrul Pompidou, Paris).

În 1956, Brâncuși a lăsat prin testament întregul său atelier statului francez, inclusiv un fond substanțial de fotografii.

Acestea au devenit ulterior elementul central al unei expoziții organizate în 1995 la Centrul Pompidou, în paralel cu prima sa mare retrospectivă din Franța.

Brâncuși, un român universal

O expoziție importantă cu fotografiile realizate de Constantin Brâncuși a avut loc, în luna octombrie 2025, la Cracovia, în Polonia.

În 2026, dedicat de statul român lui Constantin Brâncuși, sculptorul român este omagiat printr-o expoziție de amploare și în capitala Germaniei, la Berlin.

Marele artist va fi și în centrul Anului Cultural România-Italia 2026, un proiect care urmărește să valorifice patrimoniul, creativitatea și valorile comune ale celor două țări.

Constantin Brâncuși va mai fi sărbătorit și prin alte proiecte de amploare la nivel național și internațional, pe tot parcursul anului 2026.

Foto credit: Institutul Cultural Român Varșovia

