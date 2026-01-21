Tipografia Cărților Bisericești marchează Anul Constantin Brâncuși cu reduceri la un volum dedicat marelui sculptor

Tipografia Cărților Bisericești a anunțat reduceri de preț pentru volumul „Brâncuși, sculptor creștin ortodox”, scris de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Reducerea de 20% este oferită în contextul anului 2026, declarat prin lege „Anul Constantin Brâncuși”. Volumul a fost publicat în anul 2013, la Editura Trinitas a Patriarhiei Române.

Lucrarea surprinde aspecte din viața și activitatea marelui sculptor român, dar și modul în care opera sa oglindește tradiția și spiritualitatea românească.

„A unit credința cu arta, naționalul cu universalul și efemerul cu eternul, de aceea coloana fără sfârșit a operei sale este și coloana nemuririi sale”, afirmă în prefața cărții Preafericitul Părinte Daniel.

Importanța marelui sculptor

Părintele Gabriel Mihai, editor web al Tipografiei Cărților Bisericești, a evidențiat importanța lucrării lui Constantin Brâncuși pentru poporul român.

„Deși Constantin Brâncuși a plecat din România, el nu a părăsit spiritualitatea poporului nostru, ci a adâncit-o tot mai mult”, a declarat Părintele Gabriel Mihai pentru Trinitas TV.

„Preocuparea lui intensă de a vedea și de a reda esențialul prin simplitate a implicat o asceză interioară, după cum însuși mărturisește, iar rezultatul acestei munci este bucuria curată care strălucește din operele sale”.

Volum omagial

Totodată, Părintele Gabriel Mihai a prezentat și semnficația volumului dedicat marelui sculptor.

„Lucrarea, care reprezintă un pios omagiu adus sculptorului român, evidențiază prezența credinței și spiritualității creștin ortodoxe în viața și opera lui Constantin Brâncuși și este un apel la o cunoaștere mai amplă și mai profundă a semnificațiilor spirituale prezente în opera sa”.

Lucrarea este disponibilă în limbile română, engleză, franceză, spaniolă, italiană, greacă și rusă și poate fi achiziționată prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu