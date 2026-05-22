Credincioșii s-au închinat la mâna dreaptă a Sfântului Nicolae la Parohia Straja II din Suceava

Parohia Straja II din județul Suceava a devenit joi, de hramul închinat Sfinților Împărați Constantin și Elena, loc de pelerinaj pentru credincioșii care s-au închinat la icoana făcătoare de minuni și la racla cu mâna dreaptă ale Sfântului Ierarh Nicolae.

Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii „Sfântul Gheorghe”-Nou din București, a adus sfintelor odoare cu prilejul celui de-al unsprezecelea hram al comunității din județul Suceava.

Întreită sărbătoare

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Preasfinția Sa a evidențiat caracterul aparte al zile.

„Ne-am adunat cu toții astăzi în această biserică din binecuvântata parohie Straja, la zi de praznic, de mare și adâncă sărbătoare”.

„Și am putea spune, o întreită sărbătoare avem astăzi. Sărbătoarea Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri, care se unește anul acesta împreună cu sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, ocrotitorii acestui sfânt locaș, dar de sigur și cu binecuvântarea Sfântului Ierarh Nicolae”, a subliniat episcopul vicar.

De asemenea, ierarhul a evidențiat rolul Sfintei Cruci ca simbol al biruinței asupra egoismului și necesitatea iubirii necondiționate pentru dobândirea mântuirii, și i-a îndemnat pe credincioși să își orienteze viața spre comuniunea veșnică cu Dumnezeu, evidențiind importanța smereniei și a rugăciunii în viața cotidiană.

Bucuria de a aduce sfinte moaște

La rândul său, părintele Emil Nedelea Cărămizaru a vorbit despre bucuria de a fi în Bucovina, fiind al patrulea an când Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou din București aduce sfinte moaște cu ocazia hramului parohiei din județul Suceava.

„Acest cinstit odor a venit de trei ori în Bucovina cu mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae și odată cu moaștele Sfântului Voievod și Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu”.

Părintele paroh Constantin Oprea a mulțumit tuturor celor care au contribuit la organizarea sărbătorii și a subliniat că anul acesta comunitatea marchează atât al unsprezecelea hram, cât și împlinirea a zece ani de slujire liturgică.

Recunoașterea meritelor

Cu acest prilej au fost oferite și distincții eparhiale. Părintele Emil Nedelea Cărămizaru a primit Ordinul „Sfântul Ierarh Iacob Putneanul”, iar familia Michael și Elena Cocerhan a fost distinsă cu „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a eparhiei.

După Sfânta Liturghie a fost oficiată slujba de pomenire pentru eroii neamului, în conformitate cu hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca în ziua Înălțării Domnului să fie comemorați cei care s-au jertfit pentru țară, credință și neam.

Biserica a fost sfințită în data de 21 februarie 2016. Slujba a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților