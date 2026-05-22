Hram la Mănăstirea Țiganca: Mitropolitul Petru și Episcopul Veniamin i-au pomenit pe eroii căzuți în apărarea Basarabiei

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, și Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, au fost prezenți joi la Mănăstirea Țiganca din Republica Moldova, unde au oficiat împreună Sfânta Liturghie de hram și un Parastas pentru eroii români.

Preasfințitul Părinte Veniamin a rostit cuvântul de învățătură pentru praznicul zilei.

„Domnul Hristos ne-a spus, în timpul activității Sale, când rămâne El cu noi. În primul rând, rămâne cu noi în rugăciune. Ce le-a spus El apostolilor? Unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor. De aceea, ori de câte ori noi ne adunăm în rugăciune, Domnul Hristos este cu noi”, a spus ierarhul.

Apreciere pentru edificarea de noi lăcașuri sfinte

Înaltpreasfințitul Părinte Petru și-a exprimat bucuria pentru reamenajarea și păstrarea Cimitirului de Onoare de la Țiganca, evocând greutățile și provocările întâmpinate după reactivarea Mitropoliei Basarabiei.

„Noi am mers înainte cu ideea noastră românească, să facem ceea ce vedeți acum”, a spus părintele mitropolit.

Înaltpreasfinția Sa a apreciat lucrările edilitare de la mănăstire și din alte părți ale Episcopiei Basarabiei de Sud: „Am fost în sud, tocmai la Dunăre, pe malul Prutului, la vreo zece parohii, unde m-am mirat”, a spus Mitropolitul Basarabiei. „Am rămas uimit de ceea ce s-a făcut acolo.”

Parastas pentru eroi

După Sfânta Liturghie, în cimitirul de onoare din cadrul mănăstirii a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru eroii neamului.

La final, au rostit alocuțiuni ES Cristian Leon Țurcanu, Ambasadorul României în Rep. Moldova, Ghenadie Cojocaru, secretar de stat la Ministerul Apărării al Republicii Moldova, și Col. Ciprian Efimov, atașat al apărării la Ambasada României în Republica Moldova.

La eveniment a participat și Gabriel Nicola, Consulul General al României la Cahul.

Pomenirea a fost urmată de o ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.

Despre Cimitirul Eroilor de la Țiganca

Mănăstirea Țiganca este situată în localitatea Stoianovca din cuprinsul comunei Țiganca, raionul Cantemir al Rep. Moldova, și are hramul „Înălțarea Domnului”.

Cimitirul Eroilor, situat în prezent în cuprinsul mănăstirii, a fost inaugurat inițial în 1941, în prezența Regelui Mihai I al României, fiind dedicat românilor care s-au luptat cu trupele de ocupație sovietică.

În perioada ocupației sovietice ulterioare, cimitirul a fost distrus, iar pe locul său a fost amenajată o fermă.

După 2005, cu sprijinul statului român, cimitirul a fost restaurat, iar în 2006 a fost reinaugurat. În cimitir odihnesc peste o mie dintre militari români căzuți în luptele pentru eliberarea Basarabiei din vara anului 1941. Peste zece mii de eroi români și-au dat viața în zonă.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud