A apărut volumul „Monahii, soții și mame de ieri, acum Sfinte rugătoare în cer”

La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut un volum dedicat canonizării recente a 16 femei românce cu viață sfântă. Acesta se intitulează „Monahii, soții și mame de ieri, acum Sfinte rugătoare în cer. Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinte femei românce, 6 februarie 2026”.

Volumul, realizat de Editurile Patriarhiei în colaborare cu Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale, include:

mesajul transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu prilejul proclamării generale a canonizării sfintelor – ceremonie oficiată în 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală din Capitală;

textul Tomosului sinodal de canonizare;

biografiile sfintelor.

Volumul se încadrează în tematica Anului omagial-comemorativ 2026 în Patriarhia Română și documentează una dintre cele mai importante activități din acest an tematic.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2026 să fie declarat Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame) în Patriarhia Română.

„Tematica anului omagial și comemorativ își propune să sublinieze rolul esențial pe care îl au familia și femeia, în formarea și păstrarea identității creștine, precum și în transmiterea credinței ortodoxe de la o generație la alta”, a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la ceremonia proclamării generale a canonizării celor 16 noi sfinte.

Ele „sunt repere duhovnicești importante din trecutul istoric al Bisericii Ortodoxe Române, care ne arată, ca niște mame spirituale ale poporului român, calea care duce către Hristos. Ele și-au sfințit viața prin smerenie și dragoste de aproapele, prin credința lor puternică și curajul mărturisitor, prin răbdarea necazurilor, prin nevoințe și rugăciune”, a adăugat Patriarhul României cu același prilej.

