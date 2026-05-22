Prima stațiune balneară construită de la zero după 1989 a fost inaugurată în județul Vrancea

Stațiunea balneară Vizantea-Livezi din județul Vrancea a fost inaugurată vineri, informează Agerpres. Este prima stațiune construită de la zero în România după 1989.

Ceremonia de inaugurare a început cu o slujbă de binecuvântare a noului complex balnear săvârșită de un sobor de preoți din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei.

Dezvoltarea comunității

La eveniment a participat prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, care a evidențiat rolul investițiilor realizate de administrațiile locale pentru dezvoltarea comunității.

„E foarte important ca o primărie nu doar să rezolve probleme de asfalt, să pună becurile, ci următorul nivel pe care trebuie să-l ai în vedere este să amorsezi dezvoltarea. Pentru că dacă nu creezi condiții pentru dezvoltare, satele noastre se depopulează, tinerii caută locuri de muncă pe lângă orașe, uneori în străinătate. Ceea ce s-a făcut aici este un capăt de pod pentru a amorsa dezvoltarea”.

„Este foarte important să pui în valoare lucrurile pe care ți le-a dat Dumnezeu”, a subliniat Ilie Bolojan.

Dragoș Ciobotaru, deputat de Vrancea și fostul primar al localitățiii Vizantea-Livezi, a afirmat că noul obiectiv are potențialul de a deveni un reper regional în domeniul balnear.

„Vreau să depășim Vizantea, să depășim județul Vrancea, cel puțin în sud-estul României și până în partea de nord, pentru că nu există un astfel de obiectiv în această zonă”, a spus deputatul.

Complexul balnear Vizantea-Livezi

Complexul balnear de la Vizantea-Livezi a fost realizat prin Compania Naţională de Investiţii.

Noua bază de tratament aflată la aproximativ 50 de km de Focșani dispune de piscină interioară cu hidromasaj, bazin exterior încălzit, jacuzzi, saună umedă și saună cu infraroșii, bazin cu apă sărată rece și încălzită, servicii de recuperare și fizioterapie, sală de kinetoterapie și spații pentru proceduri medicale.

Printre terapiile disponibile se numără electroterapia, magnetoterapia, drenajul limfatic, laseroterapia, terapia shockwave, radiofrecvența și băile galvanice.

Istorie de peste 130 de ani

Stațiunea valorifică izvoarele minerale sulfuroase și sărate cunoscute în zonă de peste 130 de ani. Primele analize chimice ale apelor de la Vizantea au fost realizate în anul 1866, iar la sfârșitul secolului al 19-lea, specialiștii identificau aici mai multe categorii de ape minerale cu proprietăți terapeutice.

După distrugerile suferite în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și o perioadă îndelungată de declin, Vizantea-Livezi își propune să redevină una dintre destinațiile importante pentru recuperare medicală și turism balnear din România.

La proiectarea stațiunii din județul Vrancea a contribuit și echipa de robotică AICItizens de la Colegiul Național „Al. I. Cuza” din Focșani. Elevii au realizat în anul 2022 macheta complexului balnear.

Foto credit: Monitorul de Vrancea