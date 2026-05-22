Ambulanța pentru monumente a ajuns în județul Bacău: Repară acoperișul bisericii de lemn din Tisa Silvestri

Ambulanța pentru monumente repară în aceste zile acoperișul și învelitoarea din șită a micuței biserici de lemn din Tisa Silvestri, datată în 1722.

Intervenția era programată pentru anul trecut, dar membrii organizației nu au mai ajuns la ea.

„Dacă mai trecea un an, probabil că se prăbușea acoperișul, dar ne bucurăm că am reușit să cuprindem pe lista de intervenții și această mică bijuterie la care ne gândim de mai bine de 4 ani”, au transmis reprezentanții asociației.

Noua învelitoare este realizată din șită de brad, montată în dispunerea tradițională, specifică locului.

Organizația a transmis mulțumiri instituțiilor județene și locale pentru sprijin, dar și localnicilor care au contribuit cu masa și cazarea lucrătorilor.

Ambulanța pentru Monumente este un proiect inițiat în 2016 de către Asociația Monumentum și dezvoltat de către o serie de organizații existente sau nou create din domeniul patrimoniului cu activitate independentă în mai multe regiuni ale României.

Persoanele care vor să sprijine activitatea asociației pot dona, folosind datele disponibile pe site-ul Asociației Monumentum.

Foto credit: Facebook / Ambulanța pentru monumente