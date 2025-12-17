Constantin Brâncuși va fi pivotul Anului Cultural România-Italia 2026, spune Ambasadorul României la Roma

Pe 1 decembrie statul român a marcat un moment extrem de important: în data în care sărbătorim Ziua Națională a României s-a dat startul, oficial, al Anului Cultural România – Italia 2026.

Prin acest demers bilateral, cele două țări își propun să aducă în prim-plan patrimoniul, creativitatea și valorile comune.

Anul Cultural România – Italia 2026 a debutat, pe 1 decembrie, printr-un concert de gală al Orchestrei Operei Naționale București desfășurat la Teatro dell’Opera di Roma.

Anul Cultural România-Italia 2026 se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președinților celor două state, Nicușor Dan, respectiv Sergio Mattarella.

Un rol extrem de important în desfășurarea evenimentelor ce vor marca acest proiect îl are Ambasada României de la Roma, reprezentată de Excelența Sa, Gabriela Dancău.

Brâncuși, pivotul Anului Cultural România – Italia

Într-un interviu acordat Revistei Cultura, Ambasadorul României în Cetatea Eternă a spus că acest proiect „poate deveni un laborator de viitor pentru relațiile româno-italiene, o infrastructură simbolică menită să dureze mult după încheierea sa formală”.

„Am imaginat acest proiect ca pe o arhitectură de sens, în cadrul căreia dialogul cultural poate depăși rolul ornamental și poate deveni o forță generatoare de relații, complicități creative și alianțe intelectuale între două spații care, în pofida familiarității lor istorice, nu și-au exploatat încă pe deplin potențialul”, a spus Gabriela Dancău.

În centrul Anului Cultural România – Italia se află aniversarea a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. 2026 a fost declarat Anul Brâncuși în țara noastră.

Poarta Sărutului, operă reprezentativă a lui Constantin Brâncuși, se regăsește în logo-ul oficial al Anului Cultural. De asemenea, la Roma se va organiza o expoziție dedicată sculptorului gorjean, la Muzeul Mercati di Traiano din Roma.

„Împlinirea în 2026 a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși nu este tratată ca un simplu prilej comemorativ, ci reprezintă un pivot conceptual al întregului demers. Opera lui Brâncuși conține o sinteză unică între arhaicul românesc și întâlnirea cu sculptura antică romană, experiență pe care artistul a metabolizat-o într-un limbaj plastic fără precedent”.

„Brâncuși devine, astfel, nu doar simbolul unui moment aniversar, ci și garantul unei continuități culturale între România și Italia. El validează ideea că spațiile culturale comunică prin valori comune, iar modernitatea poate apărea în locuri aparent neașteptate atunci când există forță creatoare autentică”, a menționat reprezentantul României la Roma.

Comunitatea românească din Italia are un rol foarte important

Publicul din Italia va putea participa la un program variat, ce include: recitalul Brâncuși SING, concertele Romanian Chamber Orchestra, Zilele Filmului Românesc, expozițiile dedicate avangardei românești și piese de teatru.

Evenimentele Anului Cultural România – Italia se vor desfășura în mai multe orașe din Peninsulă, pentru a reflecta „o logică teritorială, culturală și simbolică”. Este vorba despre Roma, Milano, Palermo, Bari, Bologna, Florența, Torino, Napoli, Matera, Pompei, Cortina d’Ampezzo și Ravello.

Comunitatea românească din Italia este invitată să participe la acest proiect de amploare, atât ca spectator, cât și într-o calitate activă. Potrivit Ambasadorului României la Roma, vor exista întâlniri cu artiști și scriitori importanți, programe educative pentru copii, activități dedicate literaturii.

Principalele instituții românești implicate în organizarea Anului Cultural România – Italia sunt Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada de la Roma, Ministerul Culturii și Institutul Național al Patrimoniului.

Foto credit: Facebook / Ambasada României la Roma

