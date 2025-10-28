Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și-a încheiat vizita oficială în România

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a părăsit marți România, după o vizită de cinci zile (24–28 octombrie) care a inclus o serie de momente liturgice, academice și diplomatice.

Patriarhul Ecumenic a fost însoțit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, la plecarea Sa de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București.

Sanctitatea Sa a oficiat duminică, alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale, moment central al vizitei, care a reunit mii de credincioși și oficialități din țară și din străinătate.

Patriarhul Ecumenic a slujit luni la altarul exterior al Catedralei Patriarhale din București, cu ocazia sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și membri ai Sfântului Sinod.

Pe parcursul vizitei, Sanctitatea Sa a primit titlul de „Doctor Honoris Causa” al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” și a fost decorat de Președintele României, Nicușor Dan cu ordinul Steaua României în Grad de Colan. De asemenea, a vizitat Ambasada Greciei la București, unde s-a întâlnit cu membrii comunității elene, și a primit Premiul special „Constantin Brâncoveanu” al Fundației Alexandrion.

Vizita a avut loc într-un an cu dublă semnificație istorică: 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei și 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie.

Foto credit: Trinitas TV