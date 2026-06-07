Chemarea la sfințenie este la fel de vie și astăzi: PS Paisie Sinaitul a resfințit biserica parohiei ilfovene Găneasa

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a subliniat că „Dumnezeu lucrează și în prezent, iar chemarea la sfințenie este la fel de vie și astăzi”. În Duminica Tuturor Sfinților, ierarhul a resfințit biserica parohiei ilfovene Găneasa.

Ierarhul delegat de Părintele Patriarh Daniel a sfințit zidurile și altarul bisericii renovate, precum și pictura și catapeteasma.

„Sfințirea acestei biserici ne cheamă să înmulțim rugăciunile pentru cei dragi din familiile noastre, pentru cei care au plecat în lumea veșniciei, dar și pentru cei vii, care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

Slujba a fost urmată de Sfânta Liturghie, oficiată pe un podium în aer liber. Din sobor au făcut parte Protos. Ioachim Feniuc, egumenul schitului ilfovean Găneasa, și Părintele Ioan Bondar, Protopop de Ilfov Sud.

Prezența lui Dumnezeu în lume

„Sărbătoarea Tuturor Sfinților a fost rânduită de Biserică în prima Duminică după Pogorârea Sfântului Duh, pentru că fără prezența Sfântului Duh în viața noastră nu există sfințenie. Astfel, se arată că scopul trimiterii Duhului Sfânt în lume este ca oamenii să devină sfinți, iar rostul Bisericii lui Hristos, constituită în Duhul Sfânt, este sfințirea oamenilor”, a spus episcopul vicar patriarhal în cuvântul de învățătură.

„Sfințenia se manifestă în lumea aceasta, în creația lui Dumnezeu, dar nu este din lumea aceasta; sfințenia este Însuși Dumnezeu prezent în lume, dar Care nu este din lume. De aceea, tot ceea ce apare ca sfânt sau sfințenie în lumea aceasta își are izvorul unic în Dumnezeu, Singurul Sfânt în Sine și prin Sine.”

Sfântul cultivă comuniunea cu Hristos

Sfinții sunt cei care răspund chemării lui Dumnezeu și cultivă comuniunea cu El, a explicat ierarhul, amintind afirmația Mântuitorului Iisus Hristos: „Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele”. Roadele mlădițelor acestei vițe sunt numite de Sfântul Apostol Pavel „roadele Duhului”: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, înfrânarea.

„Sfințenia este opusă păcatului, care nu înseamnă doar lipsa virtuților morale și duhovnicești, ci și ieșirea din unirea cu Hristos, din comuniunea cu Duhul Sfânt”, a subliniat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Un sfânt poate modela generații

Episcopul vicar patriarhal a precizat că Duminica Tuturor Sfinților ne amintește că sfințenia nu este o chemare rezervată câtorva oameni aleși, ci este chemarea fiecărui creștin.

„Merită amintit faptul că sfințenia vieții Sfintei Cuvioase Filofteia a rodit sfinți. Ea este mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, una dintre cele mai luminoase personalități ale Ortodoxiei românești. Acest fapt ne arată că sfințenia nu este doar o realizare personală, ci și o putere care modelează generații și formează caractere și vocații”, a spus Preasfinția Sa.

„Pe de altă parte, Sfânta Cuvioasă Elisabeta vorbește într-un mod aparte generației noastre. Faptul că avem o sfântă atât de apropiată de timpul nostru este un mesaj foarte puternic.”

„Uneori există impresia că sfinții aparțin doar trecutului îndepărtat, că au trăit în vremuri excepționale și că experiența lor nu mai poate fi repetată astăzi. Canonizarea Sfintei Elisabeta arată exact contrariul: Dumnezeu lucrează și în prezent, iar chemarea la sfințenie este la fel de vie și astăzi”, a subliniat ierarhul.

Cele două sfinte „ne arată că sfințenia nu este un ideal imposibil, rezervat câtorva aleși, ci este vocația fiecărui creștin. Iar faptul că una dintre ele este atât de apropiată de timpul nostru ne amintește că și astăzi, în lumea contemporană, este posibilă o viață trăită în deplină comuniune cu Dumnezeu”, a adăugat părintele episcop vicar patriarhal.

Distincții și înaintare în rang

După Liturghie, l‑a felicitat pe părintele Nicolae‑Mădălin Țugui, parohul bisericii, pentru întreaga activitate, acordându‑i, în numele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, rangul de iconom stavrofor.

Au fost oferite dis­tincții celor care s‑au evidențiat în susținerea lucrărilor. Raul Gabriel Niculae – primarul din Găneasa, Mircea Tudor, Ion și Paula Manole au primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus”; Mihai și Iulia Stoica au primit Ordinul „Maica Domnului Oranta”; Mihai Bran a primit Diploma Anului Omagial 2026; Consiliul parohial a primit Distincția de vrednicie cu chipul Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, iar Comitetul parohial a primit Distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului.

O biserică renăscută

Biserica din comuna ilfoveană Găneasa a fost construită între anii 1859 și 1869. Începând din 2016, sub coordonarea Părintelui Paroh Nicolae-Mădălin Țugui, au fost făcute lucrări ample de renovare: au fost refăcute acoperișul, pridvorul, fațadele și instalația electrică, a fost montată pardoseală din marmură, iar biserica a fost racordată la rețeaua de gaze naturale.

De asemenea, au fost înlocuite catapeteasma și vechile ferestre, au fost restaurate policandrele și sfeșnicele împărătești, au fost achiziționate obiecte liturgice noi, iar biserica a fost repictată.

Casa parohială a fost reabilitată termic, iar curtea bisericii reamenajată. A fost refăcută clopotnița și au fost construite un lumânărar, o magazie, o bucătărie și grupuri sanitare. De asemenea, a fost înființat și amenajat un nou cimitir parohial și a fost întocmit un proiect pentru edificarea unui așezământ parohial.

Hramurile sfântului lăcaș sunt Intrarea în biserică a Maicii Domnului, Sfântul Ilie și Sfântul Teodor Tiron.

Foto credit: Filip Hristofor Cane