Duminica Tuturor Sfinților subliniază legătura dintre sfințenie și unitate, explică Patriarhul Daniel

Biserica a instituit Duminica Tuturor Sfinților „pentru a sublinia legătura dintre sfințenie și unitate, sau comuniune”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică, în predica rostită la Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale.

„Duminica aceasta, Dumnezeu este în chip minunat prezent în diversitatea și comuniunea sfinților, uniți între ei prin același har și aceeași credință ortodoxă în Hristos, deși sfinții sunt diferiți ca vârstă, ca timp și loc în care au trăit, ca neam, ca gen – bărbați sau femei, ca rang în societate, de la împărați până la simpli țărani, și de la oameni vestiți până la simpli anonimi sau necunoscuți”, a spus Preafericirea Sa.

„Duminica Tuturor Sfinților ne ajută să înțelegem că în ceruri sfinții nu trăiesc în izolare, ci în comuniune, iar unitatea Bisericii se arată cu prioritate în comuniunea sfinților de-a lungul veacurilor.”

În Dumnezeu, unitatea și sfințenia sunt nedespărțite

Părintele Patriarh Daniel a atras atenția că, în descrierea Bisericii din textul Crezului, „unitatea Bisericii este imediat legată de sfințenia ei, deoarece și în Dumnezeu unitatea și sfințenia sunt nedespărțite”.

„Mai precis, Dumnezeu cel Sfânt este Unul nu pentru că ar fi o singurătate eternă, ci pentru că este comuniune eternă desăvârșită de aceeași ființă divină de viață și iubire veșnică a trei Persoane Sfinte egale, distincte și nedespărțite: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.”

„În acest sens, slava Sfintei Treimi este lumina necreată, sau frumusețea comuniunii Sale interne desăvârșite, precum și a iubirii Sale smerite și milostive împărtășite lumii create”, a continuat Preafericirea Sa.

„Sfințenia lui Dumnezeu este iubirea Sa desăvârșită, iar Dumnezeu împărtășește sfințenia Sa oamenilor pe măsura credinței lor adevărate și a iubirii lor smerite, adică potrivit capacității omului de a primi harul sfințeniei. Din aceste motive, Duminica Tuturor Sfinților ne arată taina unității Bisericii, trăită în sfințenie.”

Patriarhul României a subliniat că „unitatea și sfințenia nu se realizează niciodată prin iubire egoistă de sine, prin orgoliu și prin dorință de dominare asupra altora, ci prin comuniune întru iubire smerită și darnică”.

Cea mai mare comoară

Preafericirea Sa a explicat și promisiunea Mântuitorului Iisus Hristos, Care a spus că cine va lăsa familie și averi și Îi va urma Lui înmulțit va lua.

„Se referă la bogăția harului iubirii lui Hristos, mai precis la bucuria crescândă și nelimitată a comuniunii omului cu Hristos, la binecuvântarea și sfințirea vieții pe pământ, la care se adaugă apoi plinătatea vieții veșnice, iar viața veșnică înseamnă viața trăită în comuniune de iubire sfântă cu Dumnezeu – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt – și cu toți sfinții lui Dumnezeu din Împărăția Cerurilor”, a spus Părintele Patriarh Daniel.

„Cine urmează lui Hristos, crede în El și-L iubește prin rugăciune, viață curată și fapte bune, acela înmulțit va lua. Adică a renunțat la ceva trecător – avere materială, dar primește în viața lui pe Cineva netrecător, pe Hristos cel veșnic, Izvorul vieții și al fericirii eterne.”

„Această prezență a lui Hristos în oamenii credincioși este cea mai mare bogăție sau comoară adunată în suflete, ca lumină sfântă sau bucuria credinței și a iubirii față de Dumnezeu și de semeni. Această comoară spirituală rămâne în sufletul omului și este purtată de el în Împărăția lui Dumnezeu”, a încheiat Preafericirea Sa.

Foto credit: Ziarul Lumina