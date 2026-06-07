Galerie foto: Mănăstirea Antim și-a sărbătorit hramul în Duminica Tuturor Sfinților (2026)

În Duminica Tuturor Sfinților, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Antim din București, cu prilejul hramului lăcașului de cult.

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