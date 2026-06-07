Galerie foto: Mănăstirea Antim și-a sărbătorit hramul în Duminica Tuturor Sfinților (2026)

În Duminica Tuturor Sfinților, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Antim din București, cu prilejul hramului lăcașului de cult.
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Agenția de știriBasilica.ro
În Duminica Tuturor Sfinților, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Antim din București, cu prilejul hramului lăcașului de cult.
Vezi galeria foto completă pe Facebook.
În Duminica Tuturor Sfinților, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Antim din București, cu prilejul hramului lăcașului de cult. Vezi galeria foto completă pe Facebook.
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