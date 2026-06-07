PS Veniamin a resfințit o biserică prahoveană și a explicat cum să răspundem la chemarea de a ne sfinți și noi viața

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a resfințit duminică biserica renovată a Parohiei Măneciu-Ungureni din județul Prahova, precum și noua capelă mortuară a comunității. Cu acest prilej, ierarhul a explicat cum să răspundem la chemarea de a ne sfinți și noi viața.

„Prin sfințirea bisericii se delimitează spațiul sacru și, prin sfințire, ea devine casă a lui Dumnezeu, devine poartă a Împărăției Cerurilor, devine altar și loc în care se aduc jertfele cele nesângeroase, prin care oamenii își sfințesc sufletele”, a spus ierarhul.

„Îi felicităm pe toți credincioșii care au fost alături de părintele, prietenii, mai ales familia, dar și ceilalți care au înțeles că trebuie să facem ceva și noi, generația noastră, pentru sfintele altare și biserici care au fost zidite mai înainte și au nevoie de înnoire.”

„Așa cum vedeți și dumneavoastră, biserica este împodobită ca o mireasă, chemându-ne să medităm la veșnicie, chemându-ne să medităm la Cel care ne-a creat și ne cheamă să fim în comuniune permanentă cu El”, a adăugat părintele episcop.

Duhul Sfânt Își continuă lucrarea

Sfințirea a fost urmată de Sfânta Liturghie, oficiată pe un podium în aer liber.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Veniamin a subliniat că, prin instituirea Duminicii Tuturor Sfinților, „Părinții Bisericii au înțeles să arate că Duhul Sfânt continuă lucrarea de răscumpărare a neamului omenesc începută prin jertfa Domnului și că n-a fost doar un eveniment istoric la Cincizecime, ci El își continuă lucrarea, împlinind toate cele cu lipsă și chemându-i pe oameni la sfințirea vieții”.

Ierarhul i-a sfătuit pe credincioși să înțeleagă jertfa de pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos și să-și asume roadele ei prin purtarea crucii personale, demers în care Îl vor avea pe Hristos mereu alături: „Noi nu suntem singuri atunci când purtăm crucea, ci împreună cu Hristos, Care S-a răstignit pe ea și care este călător împreună cu noi”, a spus Preasfinția Sa.

Cum răspundem la chemarea de a ne sfinți

Părintele Episcop a vorbit despre modurile în care putem răspunde la chemarea Bisericii de a ne sfinți: „Cercetându-ne conștiința și raportând-o la voia lui Dumnezeu. Raportându-ne la poruncile Bisericii și, de fiecare dată, verificând în ascultare față de Biserică, prin duhovnicul nostru, care ne dezleagă păcatele și care ne deschide porțile Împărăției Cerurilor”.

„Să nu uităm că timpul vieții acesteia, așa cum zicea Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Săniloae, este timp al lucrării mântuirii personale. Mântuirea depinde de fiecare dintre noi”, a subliniat Preasfințitul Părinte Veniamin.

Ordine și distincții

Liturghia a fost urmată de o ceremonie de acordare de distincții. Părintele Mihail Peneș, parohul comunității și protopop de Vălenii de Munte, a primit Ordinul „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României”, una dintre cele mai înalte distincții ale Patriarhiei Române.

Florin Auraș Dragomir, primarul comunei prahovene Măneciu, a primit Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni”, iar Familia Vasile și Ileana Pupeza și Ilie Diaconu au primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus”.

De asemenea, Virgiliu Daniel Nanu, Președintele Consiliului Județean Prahova, și Ionuț Chirobocea au fost distinși cu Ordinul Mitropolitan „Sfântul Ierarh Neofit Cretanul”.

Consiliului Parohial i-a fost acordată Distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, iar Comitetului Parohial Distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului.

Recunoștință

Părintele Protopop Mihail Peneș, parohul comunității, a transmis mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru încrederea și sprijinul acordate, dar și familiei sale, pentru toată susținerea primită, care i-a permis să lucreze mai mult pentru Biserică.

„Mulțumirile mele se îndreaptă către fiecare persoană care se află în această zi alături de noi în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, deoarece fiecare dintre dumneavoastră a contribuit cu ceva la progresul meu personal și la progresul acestei parohii”, a adăugat Părintele Mihail Peneș.

Evocând prima vizită făcută de Preasfințitul Părinte Veniamin la Parohia Măneciu-Ungureni, în 2009, parohul i-a oferit ierarhului, în semn de recunoștință, un aranjament floral și o icoană cu chipul Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, noul ocrotitor al comunității.

Slujitori și participanți

Din sobor au făcut parte: consilierii patriarhali pr. Vasilică Marius Buruiană, pr. George‑Alexandru Lepădatu și arhid. Gheorghe‑Cristian Popa – director Trinitas TV; părinții consilieri eparhiali Dumitru Ștefănescu și Cristian Mihail Zamfir; pr. Florin‑Ciprian Petre, secretar patriarhal la Biroul de presă al Patriarhiei Române; pr. Bogdan Matei, inspector eparhial; protos. Benedict Sbârnău, starețul mănăstirii prahovene Ianculești; părinții protopopi Florin Busuioc (Sector 3 Capitală), Mihăiță Stroe (Ploiești Sud), Adrian Matei (Ploiești Nord), Grigore Melnic (Câmpina) și Ionuț Negoiță (Urlați).

La slujbe au participat monahia Minodora Ivănoiu, stareța mănăstirii prahovene Zamfira, Florin Auraș Dragomir, primarul comunei Măneciu, și alți reprezentanți ai autorităților locale și centrale.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Arhid. Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale, și membri ai Grupului psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale.

Despre parohie

Biserica „Sf. Nicolae” din Măneciu-Ungureni a fost sfințită prima dată în 1866. Biserica a fost recent înnoită cu pardoseală nouă și sistem de încălzire prin pardoseală, cu obiecte liturgice noi, s-au construit o trapeză, clopotniță și alte dependințe.

În 2017, a fost inițiată restaurarea picturii, iar între 2022 și 2025 a fost construită capela funerară cu hramul „Sf. Ilie Tesviteanul”.

Imediat după resfințire, în biserica înnoită urmează să fie oficiate zilnic 40 de Liturghii.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu