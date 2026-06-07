Duhul Sfânt lucrează în toate popoarele, rodind Sfinții lui Dumnezeu: PS Varlaam Ploieșteanul la hramul Mănăstirii Antim

Duminica Tuturor Sfinților „arată că harul Duhului Sfânt, coborât la Cincizecime, lucrează în toate popoarele care au primit Evanghelia și învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, rodind aceste podoabe ale Bisericii care sunt Sfinții lui Dumnezeu din ceruri”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, la hramul Mănăstirii Antim din Capitală.

Preasfinția Sa a vorbit despre o caracteristică pe care toți sfinții o au în comun: iubirea față de Dumnezeu, din care rezultă iubirea față de aproapele.

Iubirea de Dumnezeu, izvor al iubirii de aproape

„Sfântul Apostol Pavel ne tâlcuiește iubirea totală față de Dumnezeu din care, dacă o cultivăm, izvorăsc iubirile noastre pentru părinți, pentru frați, pentru fii și pentru fiice”, a subliniat părintele episcop vicar patriarhal.

„Se întreabă Sfântul Apostol Pavel: Cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos?”

„Trebuie să Îl iubim mai ales pe Dumnezeu, fiindcă din iubirea aceasta inima noastră se umple de harul și de prezența Duhului Sfânt, care face ca iubirea noastră pentru părinți, pentru frați, pentru surori, pentru semeni, pentru creația întreagă a lui Dumnezeu, să fie inepuizabilă”, a explicat ierarhul.

Mulți dintre cei care au reușit să iubească astfel au ajuns înscriși în Sinaxarul Bisericii, a adăugat episcopul vicar patriarhal.

Posibil omagiu adus Martirilor Brâncoveni

Preasfinția Sa a vorbit și despre hramul Mănăstirii Antim, ctitorită de Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, care nu a păstrat hramul vechii biserici din acel loc, ci a ales ca hram Duminica Tuturor Sfinților.

„Cu un an înainte de a sfârși această biserică și de a o sfinți, au murit la Constantinopol ca martiri Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanul cu cei patru fii ai săi – pe care mitropolitul i-a ocrotit, le-a fost aproape, le-a fost dascăl și, de asemenea, cu slujitorul cel mai credincios al voievodului, Ionache Văcărescu”, a amintit Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

„La scurt timp după moartea martirică a domnului, un mitropolit din Heracleea, Calinic, a alcătuit o slujbă în cinstea Sf. Brâncoveni, Canon pentru Domnul Vlahiei se numea, din care se mai păstrează patru tropare.”

În aceeași perioadă, fostul domnitor al Țării Moldovei, Dimitrie Cantemir scria Descrierea Moldovei, în care spunea că munții și pădurile din Moldova sunt ținutul pustnicilor.

„Astfel, înconjurat de atâta sfințenie și dorind să cinstească și memoria voievodului Constantin Brâncoveanu, a închinat această biserică tuturor sfinților cunoscuți și necunoscuți, precum și unora cunoscuți care nu puteau fi încă cinstiți la București”, a spus ierarhul.

Sfinții, modele pentru noi

Preasfinția Sa a amintit că Biserica Ortodoxă Română a canonizat 32 de sfinți români în ultimii ani.

Toți sfinții, „cunoscuți și necunoscuți, sunt modele pentru noi, ca și noi să urmăm pe Hristos, să-L iubim din toată ființa noastră și să-L mărturisim prin mijloacele pe care le avem la îndemână: să-L mărturisim în familia noastră, să-L mărturisim în comunitatea noastră prin participarea la sfintele slujbe, să-L mărturisim la locul de muncă, unde adeseori ne confruntăm cu limitări ale libertății noastre de credință”, a mai spus părintele episcop vicar patriarhal.

„Prin curajul de a mărturisi în orice împrejurare credința în Hristos, nădăjduim că și Hristos va mărturisi pentru noi înaintea Tatălui Său Care este în ceruri, pentru că răsplata pentru această mărturisire nu întârzie.”

Daruri și mulțumiri

Protos. Vicențiu Oboroceanu, Starețul Mănăstirii Antim, și-a exprimat recunoștința pentru purtarea de grijă arătată permanent mănăstirii atât de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cât și de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Părintele stareț i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul pentru slujire și i-a dăruit o icoană a Sf. Cuv. Petroniu de la Prodromu, sfânt român care a viețuit pentru o perioadă la Mănăstirea Antim și a fost recent canonizat de Patriarhia Ecumenică.

Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul a construit la București mănăstirea care îi poartă numele în urma unei descoperiri pe care a avut-o în ziua de pomenire a Sfintei Mucenițe Agata (5 februarie 1713).

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene