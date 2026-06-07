Viața veșnică este darul suprem pe care îl poate primi cineva: PS Timotei Prahoveanul a prohodit-o pe Maica Nifona Fluture

„Ce înseamnă viața veșnică de care vorbește Mântuitorul? Este darul suprem pe care îl poate primi cineva”, a subliniat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, duminică, la mănăstirea ilfoveană Pasărea.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie pentru Duminica Tuturor Sfinților și a prohodit-o pe Maica Nifona Fluture, cea mai vârstnică monahie de la Pasărea, care s-a mutat la Domnul.

A lăsat toate și I-a urmat Mântuitorului

În cuvântul de învățătură, părintele episcop vicar a amintit pasajul evanghelic în care Mântuitorul le promite apostolilor și ucenicilor plată însutită pentru că au lăsat totul și L-au urmat.

„Și poate că nu întâmplător am auzit aceste cuvinte astăzi, când Mănăstirea Pasărea o prohodește pe o venerabilă călugăriță de 93 de ani, care a trăit în mănăstire aproape 80 de ani și care a venit în viața monahală când avea 16 ani, părăsind casa, rudeniile, prietenii, cunoscuții, dintr-o familie cu opt copii din ținutul Galaților”, a continuat Preasfinția Sa.

„A fost scoasă din mănăstire printr-un decret nedrept comunist din 1959, a lucrat la CAP, plângând după slujbele de la mănăstire, cu care se obișnuise de când era copilă, și a revenit la Mănăstirea Dealu, unde a îngrijit bolnavii.”

„După 80 de ani, această călugăriță poate primi răspunsul Mântuitorului, pe care l-a dat ucenicilor Lui: Voi, care ați lăsat toate și Mi-ați urmat Mie, înmulțit veți avea și viață veșnică veți dobândi”, a subliniat părintele episcop vicar.

Ideologiile pier cum piere lumea

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul i-a sfătuit pe credincioși să se ferească de lepădarea de Hristos, care în prezent îmbracă multe chipuri, și a amintit că „Mântuitorul a vorbit despre mărturisirea iubirii Lui”.

„Alte ideologii, indiferent care sunt ele, din vremea noastră sau de demult, au arătat o altă cale, tocmai pentru a-i distrage pe oameni de la porunca pe care le-a lăsat-o Mântuitorul”, a spus ierarhul.

„Dar aceste ideologii pier cum piere lumea și cum pierim și noi, dar cuvintele Domnului sunt veșnice. Ele nu au sfârșit, chiar dacă lumea într-o zi va avea sfârșit.”

Sfinții clădesc, nu dărâmă

În a doua parte a cuvântului de învățătură, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a vorbit despre sfinți și sfințenie, tema Duminicii Tuturor Sfinților: „Sunt sfinți și în vremea de azi. Nu știu dacă mult sau puțini, Dumnezeu îi știe pe fiecare. Dar sfinții nu se consideră sfinți”, a spus Preasfinția Sa.

„Un cuvânt profund ne spune că sfinții clădesc. Ei nu dărâmă nici case, nici alte locuri și mai ales nu dărâmă suflete. Sfinții iartă. Se străduiesc să ierte. Nu țin mânie pe cineva. Sfinții iubesc. Iar iubirea lor este primită din Izvorul iubirii veșnice, Care este Dumnezeu. Sfinții prețuiesc pe alții. Sfinții luminează și sfinții îndreaptă.”

Părintele episcop vicar i-a rugat pe credincioși să rețină și faptul că „Unul este sfânt, Unul Domn Iisus Hristos. El este Izvorul sfințeniei. Ceilalți, mai mari sau mai mici, necunoscuți, cei mai mulți, primesc câte o picătură din acest Izvor al sfințeniei”.

Familiile a două sfinte

La finalul cuvântului, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și-a exprimat bucuria că la slujbă au participat familiile a două sfinte: familia duhovnicească a Sfintei Cuvioase Filofteia de la Pasărea, care este obștea Mănăstirii Pasărea, și familia după trup a Sf. Cuv. Elisabeta de la Pasărea, ai cărei membri au participat la slujbă îmbrăcați în straie populare.

„Aceste copilițe și aceste femei frumoase, care poartă costumul național și care sunt venite din Bucovina, duc mai departe tradiția familiilor sfinte și ne rugăm ca astfel de persoane să fie cât mai multe și ca dragostea lor să acopere puțina dragoste a altora și a noastră. Credința unor astfel de oameni să ne fie și nouă ajutor și mode”, a spus Preasfinția Sa.

„Mănăstirea Pasărea trăiește în lumina sărbătorii Pogorârii Duhului Sfânt și a recentei proclamări locale a canonizării celor două cuvioase nevoitoare de aici, Filofteia și Elisabeta”, a mai spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Lor și celorlalți sfinți le încredințăm rugăciunea și nădejdea noastră de a nu ne lăsa prin mijlocul valurilor, ci de a ne face și pe noi părtași bucuriilor pe care ei, sfinții, le-au avut în drumul lor către Împărăția lui Dumnezeu.”

Foto credit: Arhid. Andrei Duță (deschidere articol)