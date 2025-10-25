Patriarhul Ecumenic Bartolomeu s-a întâlnit cu Ambasadoarea Greciei și comunitatea elenă din București

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu s-a întâlnit vineri seară cu Evangelia Grammatika, Ambasadoarea Greciei la București. Sanctitatea Sa a vizitat sediul Ambasadei Greciei și s-a rugat în Biserica Greacă „Buna Vestire” din vecinătate.

Patriarhul Ecumenic a oferit în dar Ambasadei Greciei mai multe volume de istorie dedicate Bisericii din Constantinopol, iar Ambasadoarea Evangelia Grammatika i‑a oferit o icoană cu Sfânta Treime și albumul „Bucureștiul grecesc”, semnat de istoricul Georgeta Filitti.

În continuare, Sanctitatea Sa a participat, în Biserica Greacă „Buna Vestire”, la slujba Paraclisului Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.

Rugăciune la Sf. M. Mc. Dimitrie

Patriarhul Ecumenic a vorbit la final despre sprijinul spiritual oferit de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir credincioșilor care-i cer ajutorul.

„Nenumărați pelerini aleargă spre orașul martiriului său, la mărețul său lăcaș din Tesalonic, pentru a se închina la cinstitele sale moaște – cel mai iubitor dintre Mucenicii Domnului – și pentru a-i cere ajutorul și mijlocirea către Domnul”, a spus Sanctitatea Sa Bartolomeu la finalul rugăciunii.

„Pretutindeni în lumea ortodoxă se află biserici închinate Sfântului Dimitrie. Chiar și în Constantinopol, Regina Cetăților, se ridică cinci impunătoare biserici ale Sfântului.”

„Peste tot, Sfântul Dimitrie strălucește până la marginile lumii, luminat de lumina cea neapusă și bucurându-se în lumina cea neînserată, fiind cuprins, ca toți Mucenicii credinței noastre, de lumina neapusă a slavei lui Hristos, după cuvântul Domnului: Eu sunt lumina lumii”, a mai amintit Patriarhul Ecumenic.

Sanctitatea Sa a subliniat, de asemenea, exemplul de biruință oferit de mucenici.

„Faptele sfinților sunt de neînlăturat și de nebiruit, teologhisea Sfântul Ioan Gură de Aur, unul dintre înaintașii Noștri pe scaunul Constantinopolului, adăugând: Iar pricina este Dumnezeu, Cel care sălășluiește în sufletele lor”, a spus Patriarhul Ecumenic.

Recunoștință

Ambasadoarea Greciei i‑a mulțumit Sanctității Sale pentru cuvântul de învățătură și pentru prezența alături de comunitatea greacă din Capitala României.

„Strălucirea lucrării pe care o desfășurați este o lumină vie, un far călăuzitor pentru întreaga Ortodoxie, un far pentru toți creștinii ortodocși de pretutindeni”, a spus Excelența Sa Evangelia Grammatika.

„Prezența Sanctității Voastre în mijlocul nostru nu este doar un prilej de sărbătoare, ci și o mărturie vie a unității și comuniunii noastre în credință, iubire și slujire creștină. Fie ca această seară să rămână un moment de lumină și inspirație pentru toți cei care caută pacea, înțelegerea și binecuvântarea lui Dumnezeu.”

La final, Sanctitatea Sa a oferit tuturor celor prezenți iconițe cu chipul Maicii Domnului și câte o cruciuliță, în semn de binecuvântare.

Componența delegațiilor însoțitoare

Patriarhul Ecumenic a fost însoțit la Ambasada Greciei de o delegație a Patriarhiei Române din care au făcut parte Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, Arhim. Augustin Coman, consilier patriarhal la Sectorul Relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Patriarhiei Române, și Părintele Mihai‑Constantin Mușat, secretar patriarhal la Cancelaria Biroului de protocol al Patriarhiei Române.

Din delegația constantinopolitană care îl însoțește pe Patriarhul Ecumenic pe perioada vizitei în România fac parte: Înaltpreasfințitul Părinte Emanuel, Mitropolitul Calcedonului; Înaltpreasfințitul Părinte Athenagoras, Mitropolitul Belgiei; Înaltpreasfințitul Părinte Kiril, Mitropolit de Imvros și Tenedos; precum și alți clerici, printre care se numără părintele Sergiu Vlad, parohul comunității ortodoxe românești din Istanbul.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu se află în capitala României cu prilejul sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, care are loc duminică, 26 octombrie. De asemenea, Sanctitatea Sa va sluji luni, alături de Patriarhul Daniel, și la hramul Catedralei Patriarhale, care își cinstește ocrotitorul, pe Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou.

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene